Ayuntamiento de Zacatecas Instala el Consejo Municipal de Desarrollo Económico

Con el objetivo de fortalecer la política económica del municipio y fomentar un desarrollo sostenible y compartido, este jueves se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Desarrollo Económico en el Salón de Cabildo, con la toma de protesta encabezada por el presidente municipal, Miguel Varela.

Durante el acto protocolario, rindieron protesta como integrantes del consejo los presidentes y presidentas de las cámaras empresariales, así como directores y rectores de instituciones educativas con presencia en la zona metropolitana. También se integraron representantes del sector privado, funcionarios de la administración municipal y miembros de los nodos de impulso a la economía social.

El consejo eligió por unanimidad a Arturo López de Lara Díaz como presidente ciudadano del consejo, y a Marco Antonio Salazar Valadez como secretario técnico.

Entre los primeros acuerdos tomados en la sesión inaugural destacan, la aprobación del calendario anual de sesiones. Así como la integración de comisiones de trabajo, cada una presidida por una cámara empresarial. Y un exhorto formal al Gobierno del Estado para instalar el Consejo de Desarrollo Económico Regional.

El Consejo Municipal de Desarrollo Económico se constituye como un espacio plural de participación, en el que convergen los principales actores de la vida económica del municipio. Su propósito es claro: impulsar políticas públicas que promuevan un desarrollo económico sostenible, generador de oportunidades y que mejore la calidad de vida de los habitantes.

Las operaciones del consejo serán coordinadas a través de la Vicepresidencia General, encabezada por el Dr. Manuel Castillo Romero, Director General de Innovación y Desarrollo Económico del municipio.

Con esta instalación, la administración 2024-2027 a cargo del Alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo reafirma su compromiso con una visión económica incluyente, participativa y de largo plazo.