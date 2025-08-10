Clausuran Cursos de Verano de Protección Civil

150 Niños y Jóvenes Listos Para Ayudar

Con la participación de más de 150 niñas y niños de entre 6 y 18 años, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Zacatecas clausuró con éxito los cursos de verano “Formando pequeños bomberos”. Los niños aprendieron habilidades importantes en prevención de riesgos, primeros auxilios y técnicas de rescate, en un esfuerzo por fomentar una cultura de la prevención, autoprotección y servicio a la comunidad.

El Presidente Municipal, Miguel Varela, expresó su orgullo y admiración por el compromiso mostrado por los participantes. “Me llena de orgullo ver a niñas, niños y jóvenes listos para ayudar y proteger”, afirmó. “Gracias por comprometerse con un Zacatecas Capital más seguro y unido”, añadió el alcalde, destacando la importancia de estas nuevas habilidades para la construcción de una mejor sociedad.

En este sentido, el director de Protección Civil Municipal, Luis Felipe Quintanilla, señaló que esta primera generación de jóvenes capacitados es el inicio de un proyecto más ambicioso: la creación de una escuela de formación de habilidades en Protección Civil.

Quintanilla enfatizó que esta iniciativa busca reconstruir el tejido social y ofrecer a los jóvenes herramientas para afrontar los desafíos del entorno actual, como la ansiedad, la presión en redes sociales y el consumo de sustancias.

“Las y los pequeños requieren adquirir nuevas habilidades que fomenten el autocuidado y protección hacia los demás, y que den una guía importante encaminada hacia una labor que es loable en beneficio de la sociedad”, indicó el director, subrayando que la formación en Protección Civil ofrece una vía positiva y constructiva para el desarrollo personal.

Durante la ceremonia de clausura, los participantes realizaron un simulacro impresionante en las afueras de las instalaciones de la Presidencia Municipal. Los jóvenes demostraron las habilidades aprendidas en:

* Contención y control de incendios.

* Prevención de accidentes.

* Técnicas de primeros auxilios.

* Extracción de vehículos.

* Rescate con cuerdas.

Con estas acciones y bajo la visión del alcalde Miguel Varela, el Ayuntamiento de Zacatecas refrenda su compromiso de seguir apoyando a la niñez y juventud zacatecana, promoviendo el desarrollo de nuevas y mejores habilidades que contribuyan a una sociedad más segura y preparada.