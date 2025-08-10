Continúa David Monreal “Jineteando” el Incremento Salarial: Marcelino Rodarte

Y los Maestros, Firmes en su Protesta

Por Nallely de León Montellano

El magisterio zacatecano mantiene su protesta frente a la Secretaría de Finanzas del estado en demanda del pago del retroactivo por el incremento salarial y de la resolución de trámites pendientes relacionados con créditos de vivienda.

Hasta ahora, las autoridades no han emitido un acuerdo formal que garantice la entrega de los recursos, lo que mantiene la incertidumbre entre las y los trabajadores de la educación.

Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, declara que, de manera extraoficial, se ha planteado que los depósitos podrían comenzar en los próximos días, aunque la ausencia de un compromiso por escrito genera dudas sobre el cumplimiento.

La dirigencia de la Sección 58 y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas evalúan posibles acciones para presionar una respuesta inmediata, sin descartar la intensificación de sus movilizaciones.

El pasado jueves, representantes sindicales acudieron a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de solicitar la instalación de mesas de trabajo que atiendan la problemática de vivienda del sector.

También pidieron que se precise el proceso administrativo para liberar los recursos destinados a los sindicatos, de manera que puedan recibirse en tiempo y forma y evitar retrasos como los que actualmente enfrentan.