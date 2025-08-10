Matan a dos en Zacatecas y Arrojan sus Cadáveres en Cosío, Aguascalientes

El Narco, Imparable e Impune

Dos jóvenes fueron secuestrados y ejecutados en Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, y sus cadáveres los fueron a tirar en terreno de la comunidad El Salero, Cosío, Aguascalientes.

Las víctimas mortales del crimen organizado fueron: José de Jesús Acosta, que tenía 24 años. Y Geovanny Rivas Frías, de 23.

El pasado domingo 3, José de Jesús fue privado de su libertad minutos después de que salió de su domicilio. Mientras que el lunes 4, sicarios “levantaron” a Geovanny, desconociéndose en qué sitio, por lo que su familia lo reportó ante las autoridades zacatecanas, quienes sólo emitieron un boletín de búsqueda.

Minutos antes de las 10:00 de la mañana de ayer sábado, en el servicio de emergencia 911, recibieron el reporte de que sobre la carretera federal 45 norte, entronque con la carretera que conduce al poblado El Salero, Cosío, cerca de la Puerta de Acceso Norte, estaban tiradas dos personas.

Al lugar se dirigieron policías estatales y municipales y socorristas de la Secretaría de Salud, quienes confirmaron el reporte, percatándose que tenían huellas de violencia y heridas que en ese momento no pudieron determinar si fueron baleados o apuñalados.

Acordonada la zona, se presentaron para dar fe de los cadáveres, elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto.

Al término de las diligencias del caso, los peritos trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense, donde fueron identificados.