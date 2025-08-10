Aguascalientes es la Casa del Ajedrez a Nivel Nacional e Internacional: Tere Jiménez

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la jornada final de la tercera edición del Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez 2025, que congregó a más de dos mil personas, entre jugadores y acompañantes provenientes de México y el extranjero.

“Aquí, a nivel nacional e internacional, es su casa: la casa del ajedrez. Felicito a todos los que participan en el campeonato, todos son campeones. Estamos aquí para hacer equipo y siempre van a contar conmigo”, les dijo la gobernadora.

Subrayó que la seguridad, la infraestructura, la ubicación privilegiada y la hospitalidad de Aguascalientes, lo convierten en el destino ideal para este tipo de eventos.

Finalmente, Tere Jiménez, acompañada de autoridades, realizó un recorrido para conocer a las y los ajedrecistas y desearles suerte en sus competencias. Cabe destacar que el campeonato concluyó

este sábado 9 de agosto.

En el evento que se desarrolló en el Foro 3C del Complejo Tres Centurias, acompañaron a la gobernadora María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal; Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA); Raúl Hernández Hernández, presidente de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac); Florentino de Jesús Reyes Berlie, organizador internacional y promotor del evento; Alan Capetillo, presidente de la Asociación de Ajedrez de Aguascalientes; Alberto Corral, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez de Aguascalientes; el Divis y Chess Muñecón, influencers del Ajedrez.