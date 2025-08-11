Mi Jardín de Flores

Lo Matan en Zacatecas y Arrojan los Cadáveres en Estados Vecinos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente.Eso está no sólo en la mente del pueblo, sino en el corazón de las y los mexicanos”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 10 de Agosto de 2025.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Es por Demás, Este Gobierno Tampoco Puede Contra el Narco…

RUEGA Señora por Nosotros.

-AMÉN.

-ES POR demás, ¿para qué rezan? -pregunta don Roberto- Este gobierno, igual que el de Alex, tampoco puede contra el narco: dos asesinatos de jovencitos más, y los asesinos…¡bien, gracias!

“NI SIQUIERA sabemos por qué los mataron, lo único que se sabe que tanto José de Jesús Acosta de 24 años y Geovanny Rivas Fríaa de 23, fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados, asesinados y fueron a tirar sus cuerpos al vecino estado de Aguascalientes.

“FUE EL pasado domingo 3 de agosto cuando a José de Jesús lo “levantaron” narcotrafi cantes en Ciudad Cuauhtémoc; un día después, secuestraron a Geovanny, en el mismo municipio; su familia lo reportó como “desaparecido”, por lo que la Fiscalía hizo circular su Cédula de Búsqueda, no sucedió así con José de Jesús, del que no se saben más datos.

“PERO ayer sábado 9, poco antes de las 10:00 de la mañana, el Servicio de Emergencia en Aguascalientes recibió un reporte ciudadano: sobre la carretera federal 45 norte, en el entronque con la carretera que conduce al Salero, Cosío, Aguascalientes, muy cerca de la Puerta de Acceso Norte, estaban tiradas dos personas con huellas de tortura y baleados.

“AUTORIDADES policiacas llegaron al lugar reportado y dieron fe de los dos cadaveres; por las investigaciones se supo que los cuerpos pertenecieron a Geovanny y José de Jesús, originarios y secuestrados en Cuauhtémoc, Zacatecas.

NO ES la primera ocasión en que esto ocurre, lo vienen haciendo muy seguido: los matan en Zacatecas y van a tirar los cadáveres al estado vecino; ya sea Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit o Jalisco.

-PUES por eso mismo dicen que los asesinatos han bajado…sí, pero a tres metros bajo tierra, ¿quién puede asegurar que las propias autoridades no les recomiendan a los narcos tirar los cuerpos de sus víctimas en los estados vecinos?

-ES USTED muy suspicaz.

-PIENSA mal y acertarás, dice el refrán, pues la mula no era arisca, la hicieron.

“PERAS o manzanas, los jóvenes fueron secuestrados en Zacatecas y sus cuerpos tirados en Aguascalientes; eso sí, si los narcos caen en Aguascalientes, les esperan muchos años de prisión porque allá si hay castigo, pero si son de aquí y amigos de David Monreal, su libertad está asegurada, pues gozan de impunidad.

SI NO me creen pregunten por Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe y su esposa María de Jesús Solís Gamboa, acusados de asesinato, o por Benjamín Medrano Quezada, denunciado por peculado por 60 millones 100 mil pesos, o Jeu Ramón Márquez Cerezo, estafador de empresario que no han sido detenidos, “gracias” a la amistad que los une con el gobernador David Monreal, quien en campaña prometió acabar con la corrupción y la impunidad y no ha podido o querido hacerlo.

-Y HABLANDO de matrimonio Chávez-Gamboa, ¿dónde creen que estén escondidos?

-PUES LAS lenguas de doble fi lo dicen que en el rancho de los Monreal, están escondidos, esperando que gente experta manipule la carpeta de investigación para después aparecer más inocentes que una pareja de palomos.

-NI LO dudo, lo que se me hace extraño es que los familiares de la víctima de repete callaron, luego de exigir justicia.

-ES QUE dicen que los tienen amenazados y así ha de ser, pues en principio si exigieron justicia pero luego ya no quisieron ni hablar con la prensa; raro, muy raro está todo eso porque además, el excandidato a la presidencia de la república, Jorge Álvarez Máynez, es primo hermano de Raúl Calder ón Samaniego y tampoco ha dicho “esta boca es mía”.

-PERO YA falta menos para que haya justicia en éste y otros casos, ya estamos a dos años, un mes y dos días para que la justicia se asome en Zacatecas.

-DIOS LA oiga porque, la verdad, nos tiene muy abandonados.

El “Marro” David Monreal

SIGUE EL Descarado “Jineteo” del pago de aumento de sueldo que el gobernador David Monreal, se niega a liquidar a maestros, a pesar de que la Federación “ya se lo entregó”, según asegura el líder magisterial, Marcelino Rodarte Hernández.

-ES QUE David Monreal muy “marro”, un lastre, a todo mundo le debe dinero y el muy conchudo “Holgazán”, ni se inmuta.

-MIENTRAS tanto, los maestros contin úan con su protesta, lanzando ajos y cebollas en contra del desgobernador.

-ME ACORDÉ de la señora Virginia, esa sí era muy aventada, frente a su cara le gritó al David “¡perro asesino!”, y hasta la madre le mentó, ese video sigue apareciendo en las redes sociales, está grueso.

-LO QUE se me hace raro es que luego de que le mentó la madre al David, la Virginia desapareció, ¿no le habrá sucedido lo mismo que a Juan Carlos Guardado Méndez, que luego de tener problemas con David Monreal, desapareció junto con su chofer cuando se dirigían a Mazatlán, Sinaloa, en viaje de negocios?

-EN ZACATECAS todo puede suceder.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.