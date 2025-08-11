Pese a la Baja de Expositores, Bazar Mujeres Emprendedoras se Alista Para su 2o. Aniversario

Se ha Reducido Casi 50%

Por Miguel Alvarado Valle

Pese a que el número de expositores ha disminuido de 100 a poco más de 50 desde inicios de año, el Bazar Mujeres Emprendedoras continúa recibiendo nuevos integrantes y se prepara para celebrar su segundo aniversario el próximo 2 de noviembre.

El evento contará con música en vivo, inflables y brincolines, premios para los mejores disfraces de Día de Muertos, tómbola, alimentos y bebidas, en lo que será una jornada pensada para atraer visitantes y mostrar el trabajo de emprendedores locales.

Fundado en 2023 por iniciativa de Isabel Pérez Martínez, el bazar inició como un espacio exclusivo para mujeres comerciantes, aunque actualmente también participan hombres.

La coordinadora explicó que desde enero a la fecha la actividad comercial se vio afectada, lo que llevó a que varios emprendedores abandonaran el proyecto.

Sin embargo, la reciente temporada vacacional trajo un respiro, con un ligero repunte en las ventas que ha motivado a los actuales miembros y ha atraído a nuevos interesados, “en el comercio hay temporadas buenas y malas, lo importante es resistir”, señaló.

Indicó que el Bazar Mujeres Emprendedoras ha contado con el respaldo del presidente municipal y del secretario, quienes han apoyado con toldos, logística y, en ocasiones, recursos económicos.

Isabel destacó que este acompañamiento ha sido clave para sostener las actividades y mantener vivo el proyecto, especialmente en los momentos más difíciles del año. Asimismo detalló que la oferta del bazar es variada: joyería, artesanías, artículos para mascotas, repostería, carnes frías, figuras de yeso, óleos, juguetes, útiles escolares, mochilas y alimentos.

Enfatizó que con el aniversario a la vuelta de la esquina, el objetivo es impulsar las ventas y posicionar el bazar como un referente de comercio local en Zacatecas.

“Queremos que la gente conozca el talento y la calidad de lo que hacemos aquí, y que más personas se animen a sumarse”, concluyó.