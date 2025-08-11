Aguascalientes se Consolida Como Polo de Desarrollo Económico al Crecer al Doble del Promedio Nacional

De Acuerdo con Datos del Inegi

Este crecimiento fue impulsado principalmente por el comercio, los servicios y las actividades industriales.

Durante el primer trimestre del 2025, la economía de Aguascalientes creció un 1.6 por ciento, el doble del promedio nacional, que fue apenas del 0.8 por ciento, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), señaló que este crecimiento fue impulsado principalmente por el comercio y los servicios, que aumentaron un 2.1 por ciento, y por las actividades industriales, que crecieron un 1.3 por ciento.

Garza de Vega destacó que estos resultados reflejan una reactivación económica positiva y reiteró el compromiso de la administración de la gobernadora Tere Jiménez de seguir apoyando a las empresas locales, fomentar la inversión y generar más empleos formales para las familias de Aguascalientes.