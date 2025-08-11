¡Medalla de Plata Para Aguascalientes!

Desde Rincón de Romos, José Antonio Prieto brilló en el ciclismo de ruta al completar el recorrido con un tiempo de 49:23.25 minutos en los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción, Paraguay. ¡Felicidades por este gran logro que pone en alto el nombre de México!

Asimismo, extendemos una felicitación a Raúl Hernández, entrenador de la selección mexicana de ciclismo de montaña, quien junto a su equipo conquistó la medalla de oro, demostrando el talento, la dedicación y la excelencia del ciclismo nacional.