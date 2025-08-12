Mi Jardín de Flores

Ricardo no Pudo Hablar con David… Dormía

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“No podemos permitir que Morena quiera cambiar las reglas del juego electoral para benefi ciarse y perpetuarse en el poder”: Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Lunes 11 de Agosto de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Los Chapulines le Saltaron a ‘El Holgazan’

YO CREO que don David subestimó la plaga de chapulines, pues le informaron de inmediato su aparición y no actuó de inmediato y fi rmemente como debió de hacerlo y ahí están las consecuencias: el chapulín ese devora todo a su paso.

-POR ESO le dicen ‘El Gordinfl ón’, es como don Roberto, muy tragón, jajaja…

-LOS GUSANOS, cuando yo muere -contesta don Roberto- me bendecirán, en cambio a usted la van a maldecir, porque está en los puros huesos, jajaja. . .

-POR FAVOR, no discutan entre sí y menos por su físico.

“MEJOR comentemos la visita que hizo el Dr. Frankenstein, perdón, Monreal, a Zacatecas”.

-VINO AL terruño a visitar a su suegro don Juan Pérez Martínez, que, según eso, sufrió una fractura: el señor está por cumplir 100 años y es muy trabajador, es de los hombres de antes; y ‘El Monris’ lo quiere mucho, lo ve como a su padre.

-SÍ, RECUERDO cuando lo secuestraron y ‘El Monris’ alzó la voz, exigiendo su inmediata liberación y casi, casi culpando a ‘El RaTello’ (Alejandro Tello Cristerna) pues éste era el gobernador de Zacatecas:

“…EXISTE sobrada sospecha y desconfi anza de las autoridades con quienes se ha incrementado este tipo de delitos”, escribió ‘El Monris’ al entonces Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Salas Heredia.

EN ESE año, 2016, don Juan tenía 86 años y la procuradora general de Justicia del Estado era Catalina Soto Acosta, quien de inmediato echó a andar todo el aparato de investigación:

‘LOS HECHOS ocurrieron cuando dos desconocidos abordaron a Juan Pérez, de 86 años, en un rancho de su propiedad situado en El Pardillo, terrenos de Fresnillo.

“EL ESCÁNDALO fue tremendo y recuerdo que ‘El RaTello’ estaba muy nervioso, tanto que ni siquiera hablaba, mientras que las fuerzas del orden de los tres poderes buscaron a don Juan hasta por debajo de las piedras…Siete días después, el suegro de ‘El Monris’ fue liberado sano y salvo, pero todo mundo opinó que fue gracias a ‘El Chamuco’, que en ese entonces era el Delegado de la Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

-EN EL gobierno de ‘El RaTello’ hubo muchos secuestros y se comentaba de que ‘la plaza estaba vendido’, y cuando secuestraron a mi tocayo, el empresario Roberto Robles Cervantes, se dio tal descontento ante la cúpula empresarial de la CMIC que, en un desplegado, casi, casi exigió la renuncia de ‘El RaTello’:

“LOS ZACATECANOS tenemos miedo de salir a trabajar, de llevar a los hijos a la escuela, de que los estudiantes no regresen a sus hogares, de convivir con amigos en restaurantes o bares, de salir a practicar algún deporte.En este Estado tenemos miedo de vivir” .

FUE ENTONCES que las autoridades le echaron toda la carne al asador y… ¡los secuestradores resultaron ser cinco policías de Trancoso, , cuatro hombre y una mujer, quienes además dijeron ser miembros del cártel Los Talibanes!

-DON ROBERTO siempre ha sostenido de que los delincuentes más grandes y peligrosos, son policías que se pasan al bando de los ‘malos organizados’, o están en ambos lados.

-A ESOS desgraciados ‘chaqueteros’ deberían de procesarlos por ‘traición a la patria’, que se pudran en prisión, pues alcanzan hasta 40 años de cárcel.

-EL GOBIERNO debe de combatir con más fuerza e inteligencia al narco, de lo contrario terminaremos en el abismo, nomás imagínense que acabemos como los Estados Unidos, ¿no han visto videos en donde muchos estados de ese país, los viciosos caminan como zombies? No oyen, no vea y ponen cara de wat o sonríen al estilo David Monreal, pues las drogas idiotizan.

-LOS GRINGOS no tienen remedio, les encantan las drogas.

-Y AHÍ está la crema y nata del narco, ¿cuándo han visto o oído que en Estados Unidos detengan a un capo de las drogas?

-NO, NUNCA, todos los detenidos son latinoamericanos, ningún anglosajón, puro ‘prietito’.

-SON, además, muy racistas: maldita la hora en que llegaron a Estados Unidos a matar indios y apoderarse del país.

-Y A robarnos más de la mitad de nuestro territorio, ¡ratas!

-¿CREEN USTEDES que el loco Trump, se atreva a invadirnos con el pretexto de combatir al narco.

-NO CREO que se atreva, pinche pelos de elote está loco, pero no pendejo, México no está sola, tiene lazos de amistad y colaboración con casi todos los países del mundo, entre los que destacan naciones como Canadá, Alemania, España, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Turquía, Rusia, Corea, China y Suiza, además de todos los países de este continente.

-CON RUSIA y China, tiene el pelos de elote pa’que le dé la calambrina, además de que tenemos una presidenta muy inteligente y valiente, que no se arredra por nada.

-LO BUENO que tiene el gobierno yanqui es que el período presidencial es de cuatro años y un máximo de dos mandatos, así es que le quedan tres años…sin antes no lo quitan como lo hicieron con Richard Nixon, que se vio obligado a renunciar por el escándalo de Watergate.

-DIOS LO oiga, ese ‘pelos de elote’, como está loco, puede desencadenar la tercera guerra mundial.

-NI LO diga, doña Petra…

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.