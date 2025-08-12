Culmina DIF Capital, Semana Mundial de Lactancia Materna con Capacitaciones Especializadas

Con motivo a la semana de la Lactancia Materna, el DIF municipal de Zacatecas, llevó a cabo un conversatorio sobre la importancia de la lactancia materna, mismo que se llevó a cabo en la comunidad de Cieneguillas. Bajo la visión del alcalde Miguel Varela, las acciones que promueven la salud de las familias zacatecanas, seguirán llegando a cada rincón de la capital.

En la comunidad de Cieneguillas la charla fue impartida por la Doctora María Elena Luévano, especialista en lactancia y tuvo la finalidad de destacar la importancia de priorizar la lactancia materna para el beneficio en el desarrollo del bebé; así como dar voz a madres lactantes y brindarles la oportunidad para compartir sus experiencias.

Dentro de este mismo tema se hizo entrega de los apoyos del programa “Amor en los Primeros 1000 Días de Vida”, el cual tiene la finalidad de coadyuvar a mejorar la nutrición de niñas y niños en sus primeros años de vida.

Cabe destacar que bajo la encomienda del alcalde Miguel Varela, su esposa Karla Estrada desde el DIF capitalino, impulsa acciones para refrendar su compromiso con la promoción de la lactancia materna como pilar fundamental para un inicio de vida saludable.

En este sentido, la Presidenta Honorífica expresó que “el tema de la lactancia materna es toda una red de apoyo tanto familiar como laboral, tenemos que seguir trabajando en fortalecer redes comunitarias e institucionales de apoyo, fomentar una cultura de respeto y protección hacia la lactancia materna e impulsar acciones concretas y políticas públicas que realmente ayuden a toda la sociedad”.

Finalmente, Karla Estrada aseguró que se continuará trabajando en beneficio de las familias capitalinas, así como para la construcción de un seguro y mejor futuro, y un Zacatecas más limpio que nunca.