El Ayuntamiento de Zacatecas Impulsa Educación Superior con Becas del 50 por Ciento

En un esfuerzo por fortalecer la educación y el desarrollo profesional en la región, el Ayuntamiento de Zacatecas, ha formalizado un convenio con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), Instituto Tecnológico Regional de Zacatecas. Este acuerdo, impulsado por la visión del alcalde Miguel Varela, tiene como objetivo principal brindar un apoyo económico significativo a quienes buscan iniciar o continuar sus estudios universitarios.

El convenio establece la oferta de becas del 50% en las fichas de preinscripciones para la modalidad virtual o en línea de las dos carreras que se impartirán en la institución: Licenciatura en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El programa está dirigido a dos grupos clave: Recién egresados del nivel medio superior que ya cuenten con su certificado de bachillerato. Así como a personas que, por situaciones laborales o personales, no han podido culminar sus estudios de una carrera profesional.

Paloma Aranda, titular del departamento de Educación indicó que esta iniciativa busca eliminar las barreras económicas que a menudo impiden a los jóvenes y adultos acceder a la educación superior. El beneficio económico se mantendrá durante los nueve semestres que dura cada una de las carreras, asegurando que los estudiantes puedan enfocarse en su formación sin la preocupación constante por los costos.

El alcalde Miguel Varela destacó que esta colaboración es una muestra del compromiso de su administración con el futuro de los zacatecanos. “Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en el progreso de nuestra comunidad”, afirmó.

Con convenios como este, el Ayuntamiento de Zacatecas busca garantizar más y mejor calidad educativa, permitiendo que nuestros jóvenes y adultos puedan adquirir las herramientas necesarias para competir en el mercado laboral. Para más información y detalles sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden acudir a la Dirección de Educación ubicada en las instalaciones de la presidencia municipal.