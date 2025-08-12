El Verano Deportivo en Colinas del Padre Culmina con Éxito

Este Tipo de Iniciativas Continuarán Realizándose a lo Largo del año en Beneficio de las Familias de Zacatecas

El Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el alcalde Miguel Varela, celebró la exitosa conclusión del curso “Verano Deportivo Colinas del Padre 2025”. Este evento, coordinado por el director del departamento del deporte, Ángel Gaeta, ofreció a 65 niños y niñas una experiencia recreativa y formativa durante sus vacaciones.

En representación del alcalde Miguel Varela, acudió su esposa y presidenta honorífica del DIF municipal, Karla Estrada, quien destacó la importancia de estas actividades para que los niños puedan descubrir a temprana edad sus verdaderas habilidades y gustos, lo cual “les permitirá desarrollar disciplinas que formen un futuro exitoso”, mencionó.

El curso se destacó por su amplia oferta de disciplinas, impartidas por un equipo de 15 instructores especializados. Los pequeños, con edades comprendidas entre los 3 y 12 años, participaron en actividades como fútbol, básquetbol, voleibol, tenis y ráquetbol. Además, se incluyeron opciones como ajedrez y diversas artes marciales, entre ellas Jiu-Jitsu y Limalama.

Los 65 participantes se dividieron en cuatro grupos, organizados por edades, para asegurar que las actividades y las modalidades de cada deporte fueran adecuadas para su desarrollo. Esta estrategia no solo facilitó el aprendizaje, sino que también fomentó un ambiente de compañerismo y sana competencia.

El director Ángel Gaeta resaltó la importancia de estos espacios para la comunidad, pues, “bajo la visión del alcalde Miguel Varela hoy se reafirma el compromiso con el deporte y la juventud zacatecana”, indicó destacando que el éxito de este verano deportivo refleja la visión de su administración para promover estilos de vida activos y saludables.