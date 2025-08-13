Mi Jardín de Flores

Deberíamos de Aprovechar la Plaga de Chapulines

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La Presidenta Claudia Sheinbaum inspira a todas las mujeres y niñas que hoy salen y saben que una mujer puede encabezar la nación. Inspira saber que nuestra Presidenta es la Comandanta de las Fuerzas Armadas y también Presidenta con “A, como ella lo dice, aunque a muchos les cueste todavía nombrarla. Inspira también a mujeres que gobierna, a legisladoras, activistas de la región, que vemos en su liderazgo un ejemplo de cómo gobernar con justicia, con amor y un compromiso inquebrantable contra las desigualdades: Clara Marina Brugada Molina, Jefa de Gobierno de Ciudad de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Martes 12 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

CON TANTA hambre que existe en muchos municipios de Zacatecas, deberíamos de aprovechar la gran plaga de chapulines, atraparlos y comérnoslos con chilito, sal y limón.

-AY, NO, madre Teresa, ¡qué asco!

-¿QUÉ LE pasa, doña Petra -tercia don Roberto-, las chapulines son manjar de reyes, saben, haga de cuenta, que está comiendo charales y si les pone chile piquín, sal y limón, no podrá comer sólo uno, se jama todos, es la mejor de las botanas.

-PUES A mí no me gustan.

-NO LE GUSTAN porque no los ha probado, pero en Ciudad de México,Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Campeche entre otros estado, se los comen bien sazonados con chile, sal y limón.

“YO TAMBIÉN -como la madre Teresaya había pensado en eso: son millones de chapulines desperdiciados que podrían alimentar y nutrir a miles de zacatecanos, pues son fuente importante de proteína: unos taquitos de chapulines con una chela bien fría, son pura vitamina: había una pareja que no podía tener hijos, salió a Oaxaca de vacaciones y la mujer regresó embarazada.

-SEGURAMENTE FUE obra de un oaxaqueño, no del esposo, jajaja…

-ESO CREYÓ el esposo y, cuando hizo la prueba de ADN, resultó que, efectivamente la criatura era de él, así es que siguieron comiendo chapulines y actualmente tiene seis hijos y “la gallina echada”.

-¿DE VERDAD? Entonces sí deberíamos de aprovechar la plaga de chapulines para repoblar Zacatecas, porque Nayarit y Aguascalientes, ya casi tienen la misma población que nuestro estado, siendo territorios más chicos.

-SI YO fuera el gobernador de Zacatecas, me traería varias familias de Oaxaca, para que nos enseñaran a recolectar chapulines y prepararlos, sería un éxito, pues con tanto pesticida utilizado para matar la plaga, están dañando nuestra salud, la de los animales y el medio ambiente.

-A VER, ya me entró la curiosidad, me gustaría probar los chapulines.

-ESTOY seguro que le gustarán.

-LOS CAMPESINOS deberían de comercializarlos, sería una buena fuente de ingresos.

Siguen las Protestas Contra David Monreal

-CREO que a don David Monreal le han hecho más manifestaciones en casi cuatro años, que a don Alejandro Tello en cinco.

-CUANDO MENOS, Alex le salía al toro y lo enfrentaba, recuerden aquello de ‘yo no la maté’, pero David es un cobarde que no da la cara y manda a su ‘mozo de estoques’, Rodrigo Reyes Mugüerza, a repartir culpas y señalar culpables.

-RODRIGO ES hijo putativo de ‘El Monris’, de quien fue coordinador de asesores en el Senado de la República, el propio exgobernador dice que es muy ‘inteligente’.

-SÍ, PERO para golpear mujeres, no se olvida el 8M cuando ordenó arrastrar, golpear y encarcelar mujeres que se manifestaban en Plaza de Armas.

-LO HIZO por órdenes de ‘El Holgazán’, prueba de ello es que a nadie se ha castigado, es la Fiscalía la única facultada para detener y remitir a quien se le pegue la gana, ya el juez se encargará de sentenciar o absolver, de acuerdo a su criterio e intereses.

-ES UN ASCO la justicia en Zacatecas; me dicen que por eso la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, le renunció al David, pues no quiso actuar bajo consigna, su plumaje no es como el de Reyes Mugüerza, ni como el de Ernesto González Romo, que a todo lo que dice ‘El Holgazán’, dicen ‘sí señor gobernador’, sin importar que la esté cagando.

-TIENEN QUE defender la chuleta, si no lo hacen, se quedan sin el suculento hueso y ya se sabe que vivir fuera del presupuesto es vivir en el horror y error.

Cuatro Años Cuatro…

-YA EL PRÓXIMO 12 de septiembre “El Holgazán” cumple cuatro años como dueño de Zacatecas.

-Y AL “Cachorro de los Monreal”, Saúl, ya se le cuecen las habas por la candidatura, el “Bebesaurio” no quita el dedo del renglón y dice que la dinastía de los Monreal seguirá siendo la dueña de Zacatecas.

-PUES QUE no se haga ilusiones, Morena le va a dar palo…

-SE VA por otro partido, ya volvió a ratifi car que él quiere ser, cree que Zacatecas es un principado.

-PUES NO SOY pitoniso, pero Saúl no será gobernador: otro Monreal no lo soporta Zacatecas, David nos dio a llenar y doy mocho a que Saúl no llega a la casa de los perros.

-¿EN SERIO?

-SÍ, YA HICE un sondeo en redes y la gente no quiere saber más de los “monreales”, “estamos de ellos hasta la madre”; dicen -quienes aseguran haber votado por David-, “estar arrepentidos de haberlo llevado a la casa de los perros”.

“LLEGÓ diciendo que quería ser el mejor de los gobernadores, pero se deschavetó y ahora es de los más desacreditados de la historia, rebasó a Alex por la izquierda.

-NUNCA NOS imaginamos, la verdad, que el David iba a ser peor gobernador que “El RaTello”.

-ES OBRA del Dr.Frankenstein (Ricardo Monreal) y del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, tal y como lo señaló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

-YA NO me lo recuerde.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.