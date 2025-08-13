La Capital Fomenta el Talento de Cientos de Niños en la Casa Municipal de cultura

Con una emotiva exposición y diversas presentaciones artísticas, el Ayuntamiento de Zacatecas clausuró los talleres de verano de la Casa Municipal de Cultura Roberto Cabral del Hoyo, reafirmando su compromiso con la educación y la creatividad en la capital. Un total de 255 niños y niñas participaron en los cursos, que concluyeron con gran éxito.

Bajo la visión del alcalde Miguel Varela y la dirección de María del Mar De Ávila, titular de Arte y Cultura, los pequeños tuvieron la oportunidad de desarrollar sus talentos en una amplia variedad de disciplinas. Los talleres, conocidos como “Imaginarte”, ofrecieron un abanico de técnicas de dibujo, así como clases de Break Dance, Canto, Fauna en la Ciudad, Teatro, Folclore, Dibujo Inclusivo y Ballet.

Los cursos fueron impartidos por un equipo de 10 profesores altamente calificados y coordinados por la maestra Paulina del Río. Durante el evento de clausura, padres de familia y participantes se congregaron para presenciar una muestra del talento de los niños, quienes con entusiasmo exhibieron las habilidades que adquirieron a lo largo de este verano.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por el presidente Miguel Varela, destaca su interés en fomentar el desarrollo de las familias y el impulso a la cultura en la ciudad, ofreciendo espacios de aprendizaje y diversión para los más jóvenes.