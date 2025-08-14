Mi Jardín de Flores

Recomiendan no Viajar a Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Noruega cumplirá el mandato de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si visita el país”: Andreas Kravik, Viceministro de Relaciones Exteriores.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad. Un Aplauso a los Periodistas Zacatecanos que Condenan al Gobierno Genocida de Israel

PERIODISTAS zacatecanos y el colectivo ‘Zacatecas en solidaridad con Palestina’, llevaron a cabo una velada en las escalinata del extemplo de San Agustín, para denunciar los asesinatos de los periodistas palestino Anas Al-Sharif, Mohamed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, en la Ciudad de Gaza, condenado al genocida ejército Israelí, cuyo comandante supremo es el cobarde Benjamín Netanyahu, primer ministro, asesino asqueroso, que deberá sufrir las llamas del infi erno por toda la eternidad, ¿verdad, madre Teresa?

-EL QUINTO Mandamiento de la Ley de Dios, lo dice todo: ‘No matarás’.

-MÉNDIGO BENJAMÍN, para eso me gustaba, ¡qué bueno que periodistas zacatecanos eleven su voz y condenen el derramamiento de sangre, no sólo de periodistas, sino de miles de niños, mujeres y ancianos inocentes en Gaza!

-TAMBIÉN PROTESTARON periodistas jaliscienses en Guadalajara, pero el repudio es a nivel mundial, y el Donald Trump estás apoyando al gobierno genocida de Israel, porque es el estado judío el que tiene el billete, ¡qué asco!

EL DINERO es el dios del ‘pelos de elote”.

-EL DINERO y el poder cambia a la gente y no hay que ir a otro lado para confi rmarlo, acá lo vemos con don David Monreal, sólo recuerden cuando andaba de candidato y se desvivía por platicar con la gente, pero nomás entró a palacio de gobierno y salió convertido en otro David, quien -me dicen – ya ni saluda a quienes lo apoyaron para lograr su sueño .

-LO BUENO es que ya le faltan menos de dos años un mes, para entregar el poder y regresar a la mortalidad, porque su sueño pedorro de ser presidente de Méxicol, es eso: un sueño pedorro que ni siquiera ‘El Monris’ logró arañar.

El Gobierno Gringo Recomienda no Viajar a Zacatecas

PUES NUEVAMENTE el Departamento de Estado de gringolandia, recomienda a los estadounidenses no viajar a Zacatecas y otros estados de la república, infestados de narcos y criminalidad.

-A LOS gringos nunca se les da gusto: ¿no recuerdan que David cedió ante Ken Salazar y ambos fi rmaron un acuerdo de cooperación para ‘recuperar la paz’, por lo que el David, prácticamente le dio las nalguitas al texano?

-LO RECUERDO como si hubiera sido ayer, pero luego ‘El Holgazán’, lo negó, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio fuerte jalón de orejas al recordarle que ‘la Constitución prohibe a los gobernadores hacer acuerdos en materia internacional -.

-JAJAJA...y eso que presume ser abogado, pero el Ken Salazar lo chamaqueó, le bajó los choninos y ¡tómala! ni la sintió, y si no ha sido por AMLO, los marines nos hubieran invadido y fuera hora que todavía hoy estuviéramos en guerra contra el narco, pero AMLO de volada advirtió que ese convenio era ilegal y lo invalidó.

PERO EL David ya se había bajado los choninos:

“DURANTE LA reunión, pudimos expresar con claridad los retos y los problemas que existen en el combate a la violencia, pero también compartir y comentar los avances logrados. Coincidimos en que se necesita fortalecer la cooperación en materia de capacitación policial, en materia de inteligencia, fortalecimiento penitenciario, desarrollo tecnológico, y fortalecimiento del sistema de administración de justicia’, subrayó el David

Y KEN Salazar, remató:

“CON SEGURIDAD hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confi anza en las instituciones”.

Y “EL Holgazán’ remató convencido: ‘Zacatecas puede convertirse en una pieza clave en el comercio entre Estados Unidos y México’.

-¡QUE IDIOTEZ, David estaba entregando el país completo!

-LO BUENO es que mi “cabecita de algodón” gritó a tiempo, que si no, ahorita todo el país estuviera en guerra: marines contra narcos.

-ESO SÍ, una vez dentro de nuestro territorio ni cómo sacarlos: ¡ah que David tan pen…tonto, y eso que estudió Derecho!

-MÁS BIEN “chueco”, como litigante se moriría de hambre, jajaja…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Sant ísima de Guadalupe.