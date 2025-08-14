Antorchos Advierten Manifestaciones por Incumplimiento de David Monreal

“No ha Cumplido Acuerdos”

Por Nallely de León Montellano

Por tercera ocasión, integrantes del Movimiento Antorchista se reunieron con la secretaria de Gobierno Municipal, Raquel Ortiz Sifuentes, para exigir el cumplimiento de acuerdos relacionados con la regular ización de predios, rehabilitación de espacios educativos, inclusión en programas de autoempleo y entrega de apoyos asistenciales.

La comisión, encabezada por Osvaldo Ávila Tizcareño, líder estatal de Antorcha, reiteró la urgencia de concretar la regularización de terrenos en las colonias Carlos Fuentes y Jorge Obispo, lo que otorgaría certeza jurídica a cerca de 200 familias del municipio.

Raquel Ortiz informó que está por firmarse un convenio con la Secretar ía de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) para liberar la documentación que permitirá iniciar el proceso de escrituración.

En el tema de infraestructura, se expuso la necesidad de concluir obras como el drenaje en La Zacatecana y Zóquite, la pavimentación de calles en la colonia La Antorcha y la reanudación de un jardín de niños que permanece inconcluso desde hace más de cinco años.

Según la funcionaria, estos proyectos están en espera de recursos para su programación. También se acordó la entrega esta semana de apoyos alimentarios y el seguimiento a solicitudes de tinacos que no han sido atendidos. Ávila Tizcareño advirtió que, de no concretarse soluciones, el movimiento real izará mani fes taciones mas ivas en los primeros días de septiembre. La próxima reunión de evaluación de compromisos se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto.