Crece el Repudio Contra David por Falta de Pago a Jubilados

Se Suma el FSSP a las Protestas Contra el Gobernador

Por Nallely de León Montellano

El Frente Social de la Soberanía Popular de Zacatecas (FSSP), integrado por organizaciones no gubernamentales y representantes de los sectores campesino, educativo y social, manifestó su respaldo al movimiento que encabeza la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El pronunciamiento se dio este miércoles durante una rueda de prensa en Ciudad Administrativa, lugar donde el SNTE mantiene una toma como parte de sus acciones de protesta para exigir el pago del retroactivo salarial y el incremento comprometido por las autoridades.

En la conferencia participaron dirigentes sociales y sindicales como Mirna E. Puch Cevallos, José Luis Figueroa Rangel, Rafael Rodríguez Quintero, Julián Guevara Escalera, Manuel Alvarado Pérez, Efraín Arteaga Domínguez y José Santos Cervantes. Los líderes coincidieron en que la lucha magisterial es legítima y requiere la solidaridad de todos los sectores.

Los representantes del FSSP criticaron la falta de atención del gobierno estatal y lo instaron a cubrir de inmediato el adeudo con el magisterio. Señalaron que mientras se destinan recursos a obras consideradas innecesarias, se mantiene en incertidumbre el pago de salarios y retroactivos a las y los docentes.

El SNTE 58, por su parte, continúa con su jornada de movilizaciones en la capital y en varios municipios, sumando el respaldo de organizaciones civiles, sindicatos y colectivos ciudadanos que exigen el cumplimiento de los compromisos salariales.