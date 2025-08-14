Impulsa la Capital Realización del Ultra Backyard 2025

El atletismo de ultra resistencia con se vivió al máximo este año con la realización del Ultra Backyard – Zacatecas. Más de 55 atletas de alto nivel se congregaron en la histórica Mina San Bernabé para enfrentar un desafío monumental: recorrer más de 160 kilómetros en 24 horas de carrera continua.

Esta exigente competencia, que atrajo a campeones nacionales de la disciplina, no solo puso a prueba la fuerza física y mental de los participantes, sino que también reafirmó a la región como un destino ideal para eventos deportivos de gran envergadura.

El apoyo y respaldo del Ayuntamiento de Zacatecas, bajo el liderazgo del alcalde Miguel Varela, fueron fundamentales para la exitosa organización de la carrera, demostrando el compromiso de la capital con el deporte, incluso fuera de sus límites municipales.

Con estas acciones, el alcalde Miguel Varela reafirma su compromiso con el fomento al deporte y la promoción de la región a través de eventos de calidad. Su administración busca impulsar a la región que comprende la capital no solo en la parte cultural y turística, sino también como una sede de referencia para justas deportivas de alto rendimiento.

La Mina San Bernabé, con su imponente paisaje, fue el escenario perfecto para esta demostración de resistencia y perseverancia. Los atletas, con su dedicación y preparación, inspiraron a la comunidad local y demostraron que la disciplina y la voluntad son clave para superar los retos más difíciles.

De esta manera, el Ayuntamiento de Zacatecas continuará trabajando para atraer y apoyar este tipo de iniciativas, fortaleciendo así la proyección de la región a nivel nacional e internacional. Trabajando como siempre en la construcción de estilos de vida saludables y de un Zacatecas más limpio que nunca.