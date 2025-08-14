Lotería Nacional Celebra con Billete Conmemorativo 32 Años de la Nueva Viga

El Sorteo Zodiaco No. 1715 tiene un Premio Mayor de siete millones de pesos en una serie y se realizará el 17 de agosto a las 20 horas.

Ubicada en el corazón de Iztapalapa, la Nueva Viga se ha posicionado como el primer centro distribuidor de pescados y mariscos más grande de América Latina y el segundo del mundo, en el marco de su 32 aniversario, Lotería Nacional emite el billete del Sorteo Zodiaco No. 1715 para difundir su importancia como el punto donde se comercializa el 60% de la producción nacional de especies de mar a todo México.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, mencionó que el billete enmarca 32 años de esfuerzo y trabajo que sostiene economías, un puerto sin mar que desde la madrugada moviliza a hombres y mujeres, que tienen como prioridad ofrecer productos frescos y en fechas como la Cuaresma o Navidad, reciben hasta dos millones y medio de visitantes.

“La Nueva Viga es el resultado de décadas de trabajo colectivo y visión compartida. Su crecimiento y consolidación han sido posibles gracias a quienes, generación tras generación, han hecho de este mercado un punto de encuentro imprescindible entre el mar y la ciudad, un espacio que alimenta a México y proyecta su riqueza gastronómica al mundo”, resaltó.

Olivia Salomón expuso que las políticas alimentarias y la producción nacional han sido temas centrales para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha fortalecido los programas para productores, mostrando su compromiso por la justicia social y la soberanía alimentaria. “Al dedicar este sorteo a la Nueva Viga, siéntanse orgullosos porque los honramos a ustedes, su papel en la economía, la cultura gastronómica y la identidad de nuestra nación”.

Además, la directora de Lotería Nacional invitó a participar en el próximo Sorteo Especial “México con M de Migrante”, un homenaje a las y los hermanos mexicanos que están en Estados Unidos, que se realizará el 15 de septiembre y con un solo cachito de 200 pesos es posible ganar hasta 25.5 millones de pesos.

En su turno, la administradora de la Nueva Viga, Abigail Guzmán Hernández resaltó que la Nueva Viga está conformada por una comunidad que con trabajo incansable abre sus puertas desde hace 32 años, donde se han tejido historias y sueños de generaciones, convirtiendo a esta central pesquera en orgullo de Iztapalapa y la Ciudad de México.

Al hablar sobre la alianza con Lotería Nacional para la emisión del billete señaló: “Agradecemos profundamente está distinción, que es un reconocimiento a cada una de las trabajadoras y trabajadores de la Nueva Viga, que en su tarea cotidiana tiene reconocimientos más allá de los clientes que nos visitan todos los días, es el esfuerzo, la dedicación, la constancia y el trabajo duro”.

Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, afirmó que el billete conmemorativo hace patente el desarrollo económico de este Centro Distribuidor, un referente de comercialización de productos del mar para diversos países de América Latina.

Al comentar que la Nueva Viga es fuente de empleo donde se venden 4 millones de toneladas de producto al año, Alavez Ruiz agregó que el cachito también es una forma de reconocer la historia que se sigue escribiendo con el esfuerzo de todas y todos sus miembros para seguir siendo el orgullo de Iztapalapa.

Al tomar la palabra la diputada Rebeca Peralta León vio como un acierto la emisión de un billete que visibiliza el avance del mercado de la Nueva Viga, donde también se realiza trabajo social para impulsar su desarrollo de manera integral, generando bienestar para la comunidad y el medio ambiente.

El Billete Conmemorativo

Olivia Salomón informó que el Sorteo Zodiaco No. 1715 se realizará el domingo 17 de agosto, en punto de las 20:00 horas; tiene un Premio Mayor de siete millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en todo el país y en alegrialoteria.com. El costo de la fracción o cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.