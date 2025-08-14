Presentará Adrián Ruiz Esparza la Exposición Pictórica “Poliansiedades”

En el Museo El Universo de Pedro Coronel

Por Miguel Alvarado Valle

El artista zacatecano Adrián Ruiz Esparza inaugurará el próximo viernes 15 de agosto, a las 19:30 horas, su más reciente exposición individual titulada “Poliansiedades”, en la sala 3 del Museo El Universo de Pedro Coronel.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 14 de septiembre y representa una oportunidad única para conocer una faceta íntima y reflexiva del creador, inspirada en las experiencias y emociones vividas durante la pandemia por Covid-19 en 2020.

En esta propuesta, Ruiz Esparza explora la pintura como vehículo terapéutico para procesar la ansiedad, una emoción que, según el propio autor, lo ha acompañado a lo largo de su vida y que se intensificó durante el confinamiento.

La colección principal está compuesta por 60 obras de pequeño formato que funcionan como ejercicios pictóricos, conformando un “polidíptico” en el que cada pieza refleja un estado de ansiedad distinto.

La muestra también se complementa con dos pinturas de gran formato y dos de mediano formato, generando un diálogo visual que combina la introspección con la experimentación artística.

El pintor explicó que la creación de estas obras fue un ejercicio de canalización emocional y sanación personal, en el que la pintura sirvió como terapia y método de autoconocimiento.

Para Ruiz Esparza, esta exposición tiene un valor especial en su trayectoria, ya que es la primera vez que presenta una muestra individual en un museo histórico de Zacatecas.

Con alrededor de 20 exposiciones individuales previas, su experiencia en espacios museísticos había sido en formatos colectivos, como en el Museo Manuel Felguérez.

“Estoy muy contento y agradecido con el Instituto Zacatecano de Cultura y con el museo por abrirme sus puertas para este proyecto”, expresó.

El artista adelantó que actualmente trabaja en una nueva colección de 20 piezas de mediano formato, en la que pretende incorporar técnicas mixtas como el collage, texturas y elementos del informalismo.

Finalmente, Ruiz Esparza invitó al público a asistir a la inauguración y disfrutar de la experiencia artística que propone “Poliansiedades”, “La exposición estará poco tiempo, así que los invito a que aprovechen la oportunidad de verla y de reflexionar, a través del arte, sobre las emociones que todos vivimos en esos años tan complejos”, concluyó.