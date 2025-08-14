Robo Sería la Causa de Accidente Donde Murió el Hijo de Exgobernador de Aguascalientes

Intento por Evadir a los Agresores Provocó Volcadura

Por Jorge Martínez

Investigan intento de robo como causa de accidente que cobró la vida del hijo de exgobernador de Aguascalientes y su esposa.

La Fiscalía de Jalisco investiga la hipótesis de que un intento de robo de camioneta habría provocado el accidente en el que murieron Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, y su esposa, Paulina Ibarra. Según versiones preliminares, el conductor Miguel González habría acelerado para evadir a los presuntos agresores, lo que, sumado al pavimento mojado, derivó en la pérdida de control y volcadura del vehículo.

El percance ocurrió este viernes a las 16:49 horas en el kilómetro 85 de la carretera federal 45 Sur, en Encarnación de Díaz, Jalisco, a unos 25 kilómetros de la capital hidrocálida. González resultó con lesiones graves y fue trasladado en helicóptero al Hospital Hidalgo, donde permanece delicado.

Guardia Nacional, Protección Civil y bomberos acudieron al lugar para el rescate de las víctimas. La muerte de Reynoso López —quien en 2024 fue señalado en una investigación internacional como propietario de tres inmuebles de lujo en Dubái— conmociona a círculos políticos y sociales de Aguascalientes.

Luis Armando Reynoso Femat, gobernador de 2004 a 2010 por el PAN, enfrenta el luto por la pérdida de su hijo y nuera, mientras las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer el caso.