Mi Jardín de Flores

“‘El Holgazán’ me Hace Reír, jajaja..!”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí. Y bueno, el Sureste, la Península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Jueves 14 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

“¡El Holgazán me Hace Reír, jajaja!”

¡JAJAJA…jajaja…jaaa..!

-¿POR QUÉ tanta risa, doña Petra!

-“EL HOLGAZÁN, madre Teresa, ‘El Holgazan’ me hace reír, ¡jajaja!

-¿QUÉ HIZO ahora?

-DICE QUE Zacatecas es el tercer estado más seguro del país, ¡juarjuarjuar!

-¿CÓMO?, si los malos organizados siguen matando gente, sólo que ahora los cuerpos los arrojan en los estados vecinos: Jalisco, Aguascalientes. San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Nayarit, además de que las carreteras siguen siendo muy peligrosas, nosotras ya no vamos a Zacatecas por temor, luego de que nos asaltaron.

-PUES POR eso me da risa, mis ojos ya están secos de tanto llorar, así es que no me queda más que la risa, ‘El Holgazán’ me hace reír con sus puntadas, ‘Zacatecas, el tercer estado más seguro del país’, ¡jajaja, que mamucho el sol, jajaja!

“¿A POCO el David cree que los gringos hablan sólo por hablar. Donald Trump tiene sus servicios de inteligencia muy avanzados, no lo pueden engañar y si dicen que la burra es parda, es porque tienen los pelos de la burra en la mano: Zacatecas sigue siendo un estado peligroso, por eso el turismo sigue ausente de la capital del estado, lo dicen los hoteleros, restauranteros, guías de turistas, todo mundo.

“¿CUÁNTO hace que asesinaron a los dos chavitos de Ciudad Cuauhtémoc, sólo que sus cadáveres los fueron a tirar a territorio de Aguascalientes?

-FUE LA semana pasada.

-¿Y CREEN ustedes que los gringos no registren esos y otros asesinatos?

-TODOS, los gringos registran todo lo que ocurre en Zacatecas, por eso el Ken Salazar decía, ‘¡Oh, los hermanos Monreal son muy ricos, la política les deja mucho dinerrro!”.

-ESO SÍ, todo saben, de seguro también de que el Saúl y el Luis Enrique Monreal Ávila, de jóvenes, se dedicaban a robar ganado, y que en cierta ocasión los cacharon y los metieron a la cárcel, sólo que ‘El Monris’ ya era senador de la República, y en un dos por tres los sacó del bote: sí, los gringos saben todo y lo registran.

-PUES HOY David Monreal sale a decir que los gringos mienten, que Zacatecas es el tercer estado más seguro de México, apenas por debajo de Yucatán y Coahuila.

-EL DAVID está pedorro, brincos diera, Zacatecas sigue siendo uno de los estados más peligrosos del país y no es fortuito, sino resultado del pésimo gobierno que está haciendo ‘El Holgazán’: ni siquiera Ricardo Monreal ha podido hablar con él, la semana pasada estuvo aquí en Zacatecas, fue a hablar con él pero no pudo hacerlo porque David no se había levantado de la cama, pinche huevón.

-LE DICEN ‘El Huevos tibios’, jajaja…”El Estado más Seguro”

-ESO DE que Zacatecas es uno de los “estados más seguros del país”, es una más de las falacias de ‘El Holgazán’, y los hechos lo afi rman: todos los días desaparece gente en el estado.

HOY, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Jalisco publica laa siguientes cédulas de búsqueda: JESÚS MARTÍNEZ ARELLANO de 42 años, desapareció forzadamente el 7 de agosto del presente año, en Guadalupe, Zacatecas.

Y MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MACÍAS de 27 años, desapareció forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, desde el 16 de ebero de 2018, y desde entonces nada ha sabido de él.

·”TODOS los días, todos, se cometen secuestros o privaciones ilegales de la libertad, en Zacatecas, “¿el estado más seguro?”, no mamen; los gringos no se chupan el dedo, diariamente hay desaparecidos forzados y ellos llevan muy bien las cuentas de los asesinatos, por eso hablan de la maldita Inseguridad que padecemos en Zacatecas y recomiendan a la ciudadanía gringa, no visitar nuestro estado. -EL David podrá decir misa, pero no cambiar la realidad”.

Aumenta la Inconformidad

-LA PROTESTA magisterial, por la falta de pago a maestros del aumento de sueldo retroactivo, que David Monreal se resiste a pagar, no solamente continúan, sino que crece: desde ayer se unieron a esa lucha, miembros del Frente Social de la Soberanía Popular de Zacatecas (FSSP), entre ellos Efrain Arteaga Domínguez y José Santos Cervantes, entre otros, que son de los más aguerridos y la inconformidad aumentó, lo que provocó que “El Holgazán” diera la cara y les prometiera pagar el aumento retroactivo en esta quincena..-PUES ojalá y sea cierto, porque de lo contrario las manifestaciones irán en aumento y a lo mejor hasta ocurren con doña Virginia de la Cruz.

-¿POR QUÉ a doña Virginia?

-PARA que le miente “sabrosamente” la madre al gobernador, como sólo ella sabe hacerlo.

-ESO, sí, doña Virginia tiene los ovarios más grandes que cualquier otra mujer de Zacatecas: “¡Pinche perro asesino, devuélveme a mi hijo…hijo de tu pu…madre!”, le espetó al David frente a frente y no rajó.

-DE ESA talla de mujeres, es lo que Zacatecas necesita para educar a sus gobernantes.

-SI GOBERNAR no es nada difícil, basta oí la voz del pueblo y gobernar con honestidad, ¿por qué se complican tanto la vida?

-ESA es la incógnita: se suben al ladrillito y se marean.

BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.