Casa Municipal de Cultura Integrará Nuevos Talleres Permanentes: Rivera

“A Partir de Septiembre”

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de que concluyeron los cursos de verano para niños en la Casa Municipal de Cultura, la coordinación de talleres anunció que se incorporarán nuevos talleres permanentes a partir del 1 de septiembre.

La coordinadora, Paulina Rivera del Río, informó que, tras la buena respuesta obtenida en los cursos de verano, se decidió integrar de manera fija los talleres de teatro y break dance, que se impartirán para niños y jóvenes.

Enfatizó que la clausura de los cursos se realizó el 8 de agosto y tuvieron gran éxito con una exposición de trabajos y presentaciones escénicas abiertas al público, en las que participaron más de 260 menores. Las actividades incluyeron muestras de canto, teatro, ballet, break dance y danza folclórica, entre otros, con la asistencia de padres y familiares.

Rivera del Río destacó que, aunque la participación fue ligeramente menor que el año pasado debido a la amplia oferta de cursos de verano en la ciudad, se logró mantener un enfoque personalizado gracias a grupos de entre 20 y 25 alumnos.

La funcionaria señaló que la respuesta de los padres fue muy positiva, ya que muchos no esperaban un cierre tan elaborado después de solo dos semanas de preparación.

Este interés motivó que varias familias solicitaran la continuidad de algunas disciplinas, lo que derivó en la decisión de mantener teatro y break dance como parte de la oferta regular de la Casa de Cultura. Además de estos talleres, se integrarán nuevas propuestas, como un curso de teatro “shiko”, práctica de origen japonés.

Rivera del Río explicó que actualmente se analiza qué actividades se mantendrán y cuáles se renovarán, con el objetivo de diversificar la programación. Con miras al próximo año, la coordinadora adelantó que se trabajará en una estrategia de difusión más temprana para atraer a más participantes a los cursos y competir en mejores condiciones con otros programas de verano.