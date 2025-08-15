Aguascalientes Logra una de las Mayores Reducciones de Pobreza en México Durante la Administración de Tere Jiménez

De 27.4% en Pobreza y 66% en Pobreza Extrema

El número de personas en pobreza disminuyó un 27.4 por ciento, al pasar de 352 mil en 2022, a 255 mil 400 en 2024.

La pobreza extrema se redujo más de 66 por ciento en dos años, lo que coloca al estado en tercer lugar a nivel nacional en ese indicador.

Durante los primeros dos años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes alcanzó una de las reducciones más significativas en pobreza y pobreza extrema del país, según el Inegi.

Entre 2022 y 2024, la población en pobreza pasó de 352 mil a 255 mil 400 personas, una disminución del 27.4 por ciento; mientras que la pobreza extrema bajó de 26 mil 100 a 8 mil 700 personas, lo que representa una reducción histórica del 66 por ciento.

Estos avances colocan a Aguascalientes como el tercer estado con menor porcentaje de pobreza extrema y el segundo con mayor disminución en esta condición en todo México, durante ese período.

La mejora también se refleja en los ingresos. La población con ingresos por debajo de lo necesario para adquirir la canasta básica bajó de 6.1 por ciento a 3.5 por ciento; mientras que el porcentaje de personas sin ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte se redujo de 33 por ciento a 24.8 por ciento.

Este progreso es resultado del crecimiento económico, la generación de empleos y los programas que impulsa el Gobierno del Estado, como becas escolares para niñas, niños y jóvenes, apoyos alimentarios, Seguro Popular Aguascalientes para quienes no tienen seguridad social, fomento del empleo y respaldo a emprendedores, mejoras en vivienda y servicios básicos.

La administración de Tere Jiménez reafirma su compromiso de llevar programas sociales a todos los rincones del estado para que cada familia tenga más oportunidades de salir adelante y construir un futuro más próspero, seguro y estable.