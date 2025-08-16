Mi Jardín de Flores

De Zacatecas, los Mejores Tomates

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“En México hay un tema sensible y doloroso: las personas desaparecidas. No conocemos la cifra exacta ni tampoco, como sociedad, hemos sido empáticos ante esta realidad escabrosa. Miramos pasar a personas marchando con rostros de sus familiares estampados en sus camisas; abrimos las redes sociales y encontramos publicaciones que contienen el tan temido: SE BUSCA “: Jovany Hurtado García, escritor.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Viernes 15 de Agosto de 2025.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Una Empresa Agroindustrial Llamada Campo Real

“GUSTÓ mucho el reportaje de la compañera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, en torno a la producción y exportación de tomate (jitomate): “Zacatecas produjo, en 2024, tomate fresco por 51.6 millones de dólares”, lo que nos recuerda que tenemos todo para salir de la pobreza.

“ME HABLARON mis primas de San Diego, California, muy emocionadas, diciendo “¡qué hermosos tomates se producen en Zacatecas, hasta se nos antojaron”.

-ES UNA empresa muy exitosa, muy organizada y con tecnología de punta.

-PENSÉ SERÍA una cooperativa.

-BRINCOS diéramos, es una agroindustria con toda la barba.

-¿QUIÉNES SON los propietarios de la “Agroindustria Campo Real”?

-SEGURAMENTE POLÍTICOS, extranjeros o gente muy fifí e influyente.

-A VER, ahorita mismo investigo en internet…

ESA EMPRESA es de capital privado, inició en 1999, cuenta con 40 empleados, es líder en la producción y exportación de Tomate, Tomate Orgánico y Pimiento en invernaderos de alta tecnología.

LOS PRINCIPALES ejecutivos son: Juan Francisco Sánchez Enciso, manager.

JOSÉ MEDINA, ingeniero industrial JUAN González Zapata, brewin manager, y GLADIS RODRÍGUEZ Leija.

LAS OFICINAS de la empresa están en Bulevar Adolfo López Mateos 101, Zacatecas, capital, y dicen que:

“LA INFORMACIÓN sobre los propietarios específicos de Agroindustrias Campo Real no está disponible públicamente. Sin embargo, se sabe que la empresa es un importante actor en el sector agroindustrial, específicamente en la producción de hortalizas. Un artículo menciona a Diego Ley López como líder en el mercado de hortalizas, destacando su enfoque en la aplicación de tecnolog ía en los cultivos, incluyendo el uso de empaquetado electrónico e hidroponía. Además, un perfil de Linkidín muestra a Mauricio Lazcano Pompa trabajando como Jr. Grower de tomate en Agroindustrias Campo Real, lo que sugiere que la empresa tiene estructura de gestión interna.

EN RESUMEN, aunque la propiedad exacta de Agroindustrias Campo Real no se detalla, la empresa es reconocida por su liderazgo en la producción de hortalizas y por la adopción de tecnología en sus procesos.

-PUES qué bonita empresa, ojalá y algún día nuestros productores del campo se organicen y formen empresas como Agroindustrias Campo Real.

-NECESITAMOS apoyo del gobierno, pues los ciudadanos estamos como huérfanos con esta “nueva gobernaza”, porque el David no mueve un dedo para solucionar los problemas que nos aquejan, el muy “Holgazán” se sigue levantando tarde y no escucha a nadie: ni siquiera se digna a recibir al “Dr. Frankenstein”, su hacedor.

-SÍ, YA me enteré de que Ricardo se quejó por eso, la última vez que vino a Zacatecas, fue a ver a David y éste no lo pudo recibir porque estaba dormido.

-NOMÁS imagínense: si no se digna a recibir a su hermano mayor, que es el artífice de su carrera política, ¿recibirá a Juan Pueblo?

-POR SUPUESTO que no.

-PUES YO quedé gracias impresionada con esa empresa de Trancoso, productora de tomate de magnífica cal idad, urge que en Zacatecas comencemos a tecnificar el campo, para levantar buenas cosechas y producir ganado de calidad, tenemos todo, nom ás necesitamos organización y apoyo, como dicen reciben los campesinos en Estados Unidos y Europa.

-PERO ALLÁ los gobernantes sí trabajan, andan en bicicleta, aquí el David no levanta un popote y anda en camioneta y helicóptero blindado, hasta parece jeque árabe.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.