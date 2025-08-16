Aquí se Llevará a Cabo la Edición 2025 de UNIPANIA

Para Panaderos y Chocolateros

Por Nallely de León Montellano

El estado de Zacatecas albergará este año la edición 2025 de UNIPANIA, considerado el encuentro más relevante de la industria panadera y chocolatera en México. El anuncio posiciona a la entidad como epicentro nacional para los profesionales de este sector, que integra tradición, innovación y desarrollo económico.

UNIPANIA es reconocido como el foro más importante para panaderos, chocolateros y proveedores de insumos, maquinaria y servicios relacionados. Año con año, el evento reúne a empresarios, artesanos, chefs, estudiantes y especialistas, con el objetivo de exhibir productos, compartir conocimientos y promover nuevas tendencias en la panificación y la chocolatería.

Además de la exhibición comercial, el programa suele contemplar conferencias magistrales, talleres especializados y demostraciones en vivo, lo que convierte al encuentro en una plataforma de actualización profesional y de fortalecimiento de redes de negocio.

La confirmación de Zacatecas como sede representa una oportunidad para impulsar la economía local y proyectar la riqueza cultural y gastronómica de la entidad a nivel nacional.

De acuerdo con los organizadores, se espera la asistencia de expositores y visitantes de diferentes estados del país, lo que también significará una derrama económica para sectores como la hotelería, la restauración y el turismo.

Aunque aún no se ha publicado la fecha específica, se prevé que el encuentro se realice en el transcurso de 2025, con actividades programadas para el segundo semestre del año.

Para panaderos y chocolateros zacatecanos, UNIPANIA 2025 es una oportunidad única para mostrar el talento local, promover la innovación en la producción y establecer vínculos comerciales con empresas y expertos de todo México. Asimismo, se espera que el evento contribuya a visibilizar la importancia de la industria alimentaria como un sector estratégico para el desarrollo económico y social de la entidad.

Las autoridades estatales y los organizadores del evento recomendaron a los interesados mantenerse atentos a las próximas publicaciones en redes sociales y canales oficiales del Gobierno de Zacatecas, donde se dará a conocer la programación completa y la fecha exacta de UNIPANIA 2025.