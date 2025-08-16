Arrancan las Muestras Culturales Nacionales e Internacionales del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Zacatecas

Las actividades del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Cultural comenzaron en el Teatro Fernando Calderón con la inauguración de una muestra fotográfica de Irán, un evento que resalta la conexión cultural y lazos históricos entre ambas naciones.

La inauguración de la exposición contó con la presencia del alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, y el embajador de la República Islámica de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, y de Jorge Ortega González, Director General de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial A.C.

Durante su intervención, el embajador Pasandideh expresó su gratitud por la invitación y destacó la importancia de la exhibición para fortalecer lazos que datan de 1902. “Es un honor ser el embajador de mi país en México, un país muy representativo y hermoso”, señaló, enfatizando el compromiso de seguir desarrollando esta amistad.

La muestra, que presenta lugares emblemáticos de Irán registrados por la UNESCO, estará abierta al público para promover la riqueza cultural del país asiático en Zacatecas.

El festival, que se extiende por diversos puntos emblemáticos de la ciudad, busca redefinir la concepción del patrimonio a través de una perspectiva académica y cultural. El programa incluye una serie de eventos diseñados para acercar la cultura mundial a los zacatecanos.

El Teatro Calderón, el Museo Felguérez y la Casa de Cultura serán sede de cuatro conversatorios, dos conferencias y cuatro presentaciones de libros. Estos eventos, con la participación de expertos de Durango, Cuba y Zacatecas, tienen el objetivo de explorar las distintas aristas de la cultura desde un enfoque académico.

El festival ofrece un ciclo de cine con películas de países invitados como Rusia, Japón e India, además de proyecciones filmadas en Durango, buscando reflejar la diversidad cultural y el patrimonio de estas naciones.

En la Ciudadela del Arte se exhiben muestras de Rusia y Polonia, mientras que la Casa de Cultura alberga exposiciones de ciudades patrimonio del Camino Real de Tierra Adentro: San Juan del Río, Durango y San Luis Potosí.

En el Mercado González Ortega se lleva a cabo un pabellón de mezcal y vino, con la muestra fotográfica del artista local Héctor Salazar y exposiciones de China y Guanajuato.

El Jardín Independencia, el Portal de Rosales y la Plaza de Armas se transforman en puntos de encuentro para artesanos locales y de otras ciudades patrimonio. La Plaza de Armas también presenta una muestra fotográfica de Italia.

El Festival Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial promete ser un evento cultural integral que invita a los zacatecanos a explorar y valorar el patrimonio, tanto local como global, a través de una variada agenda de actividades.