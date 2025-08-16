Inicia en un Zacatecas Más Limpio que Nunca el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial

La capital de Zacatecas se viste de gala con el inicio del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, un evento que reúne cultura, tradición, arte y turismo en un mismo espacio, consolidando a la ciudad como uno de los destinos más importantes del país.

El presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, encabezó la ceremonia de inauguración en el majestuoso Teatro Calderón, acompañado de autoridades estatales, municipales y representantes de las ciudades que integran la asociación.

En su mensaje, el alcalde destacó que este festival no solo es una celebración cultural, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad y proyectar a Zacatecas a nivel nacional e internacional.

“Tendremos más de 3 mil expositores y más de 250 actividades en este magno evento. Agradezco a las Ciudades Patrimonio, a las Cámaras Empresariales y a los 27 municipios que nos están acompañando en este festival. Debemos destacar que es la primera vez que los municipios del estado participan dentro del festival”, apuntó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial y alcalde de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, aseveró que esta edición del festival es una de las más ricas en actividades.

“Agradezco a Miguel Varela por dar continuidad a este esfuerzo, porque no es una tarea sencilla. Hay que gobernar una ciudad y además proteger el patrimonio; eso solo se logra con el esfuerzo de todas y todos”, expresó.

Finalmente, el alcalde Miguel Varela solicitó, como muestra de respeto y civilidad, que el subsecretario de Turismo del estado, Iván de Santiago, realizara la inauguración oficial de este festival que engalanará a la capital durante este fin de semana.

Durante esta celebración, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluye presentaciones artísticas, muestras gastronómicas, exposiciones, talleres y recorridos turísticos, con la participación de delegaciones de diversas ciudades mexicanas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO.

El Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial busca, además, incentivar la reactivación económica mediante la atracción de visitantes y la promoción de la oferta turística local. Restaurantes, hoteles, comercios y prestadores de servicios esperan una importante afluencia de turistas nacionales e internacionales durante los días del evento.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía y a los visitantes a participar en las actividades del festival y disfrutar de la riqueza cultural y patrimonial que ofrece la capital zacatecana, Patrimonio Cultural de la Humanidad.