Mi Jardín de Flores

La Rabia

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Debemos fortalecer desde los municipios y entidades federativas esta política pública con acciones complementarias a las implementadas por el Gobierno de México, como serían el apoyo al pequeño comercio, la construcción de vivienda, el impulso al campo y agroindustria, entre otros, para así abatir los rezagos de manera coordinada”: Ulises Mejía Haro, diputado federal.

Chalchihuites, Zac. – Sábado 16 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Los que nos Faltaba: la Rabia

“PERDÓN, MADRE Teresa, pero a veces pienso que Diosito nos ha abandonado.

-NO, DOÑA Petra, un Padre como Dios, jamás abandona a sus hijos; ¿qué le hace pensar eso?

-LA RABIA, madre Teresa, yo nunca recuerdo un caso de rabia y hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa de un caso: el de una jovencita de 17 años de Mezquital del Oro, a quien un zorrillo le mordió un dedo y le trasmitió el mal.

-POBRE MUCHACHITA -tercia don Roberto-, su mal no tiene cura y es de un sufrimiento horrible, ¿no vieron la película ‘El mal’? Ahí trabaja David Reynoso y el actor gringo Glenn Ford, y está cañón, no hay remedio.

“SEGÚN USWALDO Pineda Barrios, secretario de Salud Estatal, la muchachita estaba dormida cuando un zorrillo le mordió un dedo y como no se atendió de inmediato, le trasmitió la rabia”.

-ESE MAL es mortal, una vez trasmitido no hay cura; lo que se me hace raro es que el zorrillo la haya atacado sin motivo alguno, pues son animalitos huidizos, cuya defensa es orinar a quien cree le quiere hacer daño.

“DESGRACIADAMENTE, PARA la rabia no hay cura posible, cuando da, da, David Monreal es un ejemplo de ello.

-ESA NO es rabia, es, perdón por la expresión, una pendejada, desgraciadamente transmisible.

-¿POR QUÉ lo dice?

-PUES PORQUE así es, ¿no acaso el presidente estatal de Morena, Rubén Flores Márquez, se ha lanzado en contra de Ulises Mejía Haro, porque no hay buena química entre David Monreal y Ulises? ¿No hasta amenazó con expulsarlo del partido?

-ESTÁ PEDORRO el huele pedos Rubén, Morena no es de su propiedad, tampoco de los hermanos Monreal Ávila, sino de la militancia: todos somos Morena, quien no lo crea así anda mal; el único que puede decir es mi partido, es mi ‘cabecita de algodón’, porque él lo creó, pero dejó de pertenecerle en exclusiva, todos somos morenos, el voto de un militante cuenta igual que el de un funcionario de gobierno o de partido.

-COMENTÁBAMOS DE la rabia, enfermedad transmisible…

-PUES TAMBIÉN la rabia política es transmisible, sobre todo la de David, pues infectó a todos sus achichincles, ahí está el Rubén Flores, que permanece postrado a los pies del David, quien nomás le dice ‘agáchate’ y se baja los choninos.

-BUENO, ¿Y qué pasaría con los 3,650 millones de pesos que ‘El Holgazán’ ya tenía en sus manos para llevar a cabo la construcción del segundo piso de bulevar en la capital del estado?

-BUENA PREGUNTA, ¿se imaginan la cantidad de intereses que paga el banco si se meten a plazo fijo sin riesgo alguno?

-EL MES que entra -septiembre- el David tendrá que informar a sus gobernados el destino de ese billetote: 3,650 millones de pesos es muchísimo dinero hasta para contarlo.

-ENTONCES YA falta menos de un mes para que don David nos informe la situación real de su gobierno.

-¡UFFF..!, NO sé por qué pero presiento que nos va a presentar todo un salón de belleza: puro maquillaje: el único informe serio fue cuando rindió la protesta de ley y dijo que recibió un estado en bancarrota.

-LO RECUERDO muy bien y el David pudo salir adelante gracias al apoyo de mi ‘cabecita de algodón’, que tiene cierta predilección por Zacatecas, por eso fue de los estados que más visitó y apoyó.

¿Qué Pasará con el Fito Bonilla Gómez?

-¿NO CREEN ustedes que ya el señor Fito Bonilla Gómez debería de asomarse a la ventana política y decir ‘aquí estoy’? –

CONSIDERO QUE sí.

-LO QUE sucede es que debe de estar muy dolido, él era el candidato ideal para la gubernatura de Zacatecas y no Claudia Edith Anaya Mota, seleccionada como moneda de cambio para salvar de la cárcel a ‘El RaTello’; el Fito no hubiera permitido esa negociación entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal: impunidad a cambio de la gubernatura, con Fito hubieran pinchado en hueso, ¿se imaginan a don Eulogio Bonilla reclamando el triunfo de su hijo? -NO SE la hubieran acabado.

-POR ESO decidieron que la candidata fuera Claudia Edith, porque Fito no se iba a prestar para salvarle el pellejo a ‘Alex y al propio Alito como sucedió: estos dos personajes debieron de terminar en prisión y Fito, ahorita, estuviera gobernando.

-EL HUBIERA no existe, dejen de elucubrar.

BUENO, YO me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.