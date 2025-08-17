Abrió sus Puertas la Biblioteca Pública José Revueltas

Se Presentaron Tres Talleres
Por Nallely de León Montellano Fotos: Diana Moreno Valtierra
La Biblioteca Pública José Revueltas abrió sus puertas para la presentación de los Talleres 2025, en un evento marcado por un ambiente de entusiasmo y participación comunitaria. El espacio reafirmó su papel como un lugar vivo donde conuyen el arte, la cultura, la literatura y el deporte, consolidándose como punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos.
Durante la ceremonia se subrayó que la biblioteca no es únicamente un recinto de resguardo de libros, sino un espacio que promueve la transformación social a través de actividades que fomentan la imaginación, la creatividad y la disciplina.
Se destacó que el arte y la lectura son caminos de libertad y reexión, mientras que el deporte aporta confianza y seguridad, generando nuevas oportunidades para la juventud.
El acto contó con la participación del diputado federal José Narro Céspedes, quien ha impulsado diversos proyectos educativos a través del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).
Entre ellos se encuentran la creación de trece CENDIS en distintos municipios, la Universidad del Campo y preparatorias populares en Guadalupe y Río Grande. El legislador reiteró su compromiso de seguir respaldando iniciativas que fortalezcan la educación y la cultura en la entidad.
Como parte de la programación se presentaron tres talleres principales.El de Filosofía Feminista, dirigido por la filósofa Andrea Velázquez, que busca abrir un espacio de reexión crítica desde la mirada de las mujeres.
El Taller de Arte Creativo, coordinado por Irán Alvarado con la participación del artista colombiano Ánderson Londoño, invita a la niñez a expresarse a través de la pintura y las artes gráficas.
Finalmente, el Taller de Lima Lama, a cargo de Andrea Velázquez y Orlando Belmonte, pretende fomentar valores, disciplina y autodefensa, con especial enfoque en el empoderamiento de mujeres y jóvenes.
Con estas actividades, la Biblioteca Pública José Revueltas refuerza su vocación de ser un faro cultural y educativo en Zacatecas, ofreciendo a la comunidad espacios de pensamiento crítico, creación artística y formación integral.