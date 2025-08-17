Abrió sus Puertas la Biblioteca Pública José Revueltas

Se Presentaron Tres Talleres

Por Nallely de León Montellano Fotos: Diana Moreno Valtierra

La Biblioteca Pública José Revueltas abrió sus puertas para la presentación de los Talleres 2025, en un evento marcado por un ambiente de entusiasmo y participación comunitaria. El espacio reafirmó su papel como un lugar vivo donde con􀃀uyen el arte, la cultura, la literatura y el deporte, consolidándose como punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Durante la ceremonia se subrayó que la biblioteca no es únicamente un recinto de resguardo de libros, sino un espacio que promueve la transformación social a través de actividades que fomentan la imaginación, la creatividad y la disciplina.

Se destacó que el arte y la lectura son caminos de libertad y re􀃀exión, mientras que el deporte aporta confianza y seguridad, generando nuevas oportunidades para la juventud.

El acto contó con la participación del diputado federal José Narro Céspedes, quien ha impulsado diversos proyectos educativos a través del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ).

Entre ellos se encuentran la creación de trece CENDIS en distintos municipios, la Universidad del Campo y preparatorias populares en Guadalupe y Río Grande. El legislador reiteró su compromiso de seguir respaldando iniciativas que fortalezcan la educación y la cultura en la entidad.

Como parte de la programación se presentaron tres talleres principales.El de Filosofía Feminista, dirigido por la filósofa Andrea Velázquez, que busca abrir un espacio de re􀃀exión crítica desde la mirada de las mujeres.

El Taller de Arte Creativo, coordinado por Irán Alvarado con la participación del artista colombiano Ánderson Londoño, invita a la niñez a expresarse a través de la pintura y las artes gráficas.

Finalmente, el Taller de Lima Lama, a cargo de Andrea Velázquez y Orlando Belmonte, pretende fomentar valores, disciplina y autodefensa, con especial enfoque en el empoderamiento de mujeres y jóvenes.

Con estas actividades, la Biblioteca Pública José Revueltas refuerza su vocación de ser un faro cultural y educativo en Zacatecas, ofreciendo a la comunidad espacios de pensamiento crítico, creación artística y formación integral.