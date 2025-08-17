Alessandra Rojo se Suma a la Celebración del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Zacatecas

En el marco del Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, se llevó a cabo en la capital zacatecana una conferencia de prensa con la participación de Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Zacatecas; Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc; Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato, y Jorge Ortega González, director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial A.C.

El alcalde capitalino, Miguel Varela, agradeció la amplia respuesta de la ciudadanía a las distintas actividades que se han desarrollado dentro del festival.

“La expectativa se está cumpliendo y la visita de municipios, ciudades y otros países se ha llevado de la mejor manera, con saldo blanco y eventos exitosos.Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a Alessandra Rojo de la Vega, con quien hemos sido compañeros de lucha y de batalla, pues padecimos del mismo mal”, expresó.

Asimismo, anunció que se ha consolidado un hermanamiento entre Zacatecas y Cuauhtémoc, que no quedará solo en papel, ya que próximamente se realizarán participaciones conjuntas entre ambas ciudades.

por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega destacó sentirse orgullosa de recorrer los mercados y plazas de la capital, resaltando la presencia de visitantes, la buena ocupación hotelera y la limpieza en la ciudad.

“A mí me dijeron que Zacatecas y Cuauhtémoc sufríamos del mismo mal con el tema de la basura, pero yo la veo demasiado limpia.Miguel nos tendrá que pasar la receta para mantener la ciudad así de limpia”, señaló.

Rojo de la Vega subrayó que cuando se gobierna con honestidad, decisión y valentía, las cosas buenas suceden.En ese sentido, felicitó al alcalde capitalino, afirmando que el trabajo de su administración ya se percibe en cada rincón de Zacatecas.

“Hoy Zacatecas respira libertad.La grandeza de México está en su gente y en su forma única de recibir a quienes nos visitan.Esa hospitalidad hace que los turistas quieran volver siempre a esta tierra.Zacatecas sabe mostrar eso con orgullo y hoy celebramos su reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Humanidad”, expresó.

Finalmente, la alcaldesa de Cuauhtémoc destacó que México no sólo tiene ciudades llenas de historia, cultura y tradición, como Zacatecas, sino también gente que sabe hacer sentir en casa a cualquiera que lo visita.

“Los buenos gobiernos escuchan a su gente, caminan junto a ella y rescatan la seguridad; son los que abren las puertas a un futuro de oportunidades, desarrollo y verdadera justicia para sus pueblos. Aquí en Zacatecas lo sabemos muy bien: el trabajo todo lo vence”, concluyó.