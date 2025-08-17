El SNTE, Termina sus Protestas al Comprometerse David Monreal a Pagar Aumento Salarial Retroactivo

“Mes y Medio de Reclamos”: Marcelino Rodarte

Por Nallely de León Montellano

El secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Marcelino Rodarte Hernández, anunció que, tras las negociaciones con el gobierno estatal, se alcanzaron acuerdos para la dispersión de pagos pendientes que las y los docentes demandaban desde el pasado 1 de agosto, por lo que pausaron movilizaciones de protesta y liberaron dependencias gubernamentales, mismas que, a partir del próximo lunes podrán operar de manera normal.

El dirigente reconoció que se trató de un retraso histórico de alrededor de mes y medio, lo cual generó malestar y movilizaciones entre el magisterio.

En agradecimiento, destacó la participación de quienes se mantuvieron en plantón desde el inicio y de quienes se sumaron en la última semana a las tomas de la Ciudad Administrativa, ofi- cinas de recaudación de rentas en distintos municipios y la intermitente protesta sobre el bulevar metropolitano.

Subrayó que, una vez establecidos los compromisos de pago, estos espacios fueron liberados. Rodarte Hernández señaló que, aunque los recursos comenzaron a cubrirse, es obligación del gobierno estatal garantizar que no se repitan atrasos en las prestaciones.

“No podemos estar cada quince días movilizando a los compañeros para exigir lo que por derecho corresponde; ni el magisterio ni la sociedad merecen estas afectaciones”, expresó.

El líder sindical hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que brinde un trato digno al magisterio zacatecano y asegure la suficiencia presupuestal para los próximos compromisos salariales y lo que resta de su administración.

También exigió a la Secretaría de Educación establecer un diálogo formal y permanente que otorgue certeza a las y los trabajadores respecto a la anunciada federalización de la nómina educativa.

Reiteró que la Sección 58 acompañará a las bases en cada etapa del proceso, con el objetivo de proteger sus derechos laborales y fortalecer la educación pública en Zacatecas. Aunque los acuerdos actuales representan un avance, advirtió que la lucha sindical continuará hasta alcanzar condiciones de estabilidad y certidumbre para todo el magisterio.