Invitan a Productores Agropecuarios a Participar en la Convocatoria Para Adquirir Semilla de Avena

Forraje de Alto Valor Nutricional Para el Ganado

La Sedrae aporta 1,600 pesos por 100 kilogramo de semilla y el productor únicamente 400 pesos.

Además de ser un forraje con alto valor nutricional, la avena fortalece las tierras de cultivo.

Se puso a disposición de los productores cuatro ventanillas para entregar su solicitud.

Con el propósito de garantizar forrajes de alto valor nutricional para el ganado y hacer más productivas las tierras de cultivo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), invita a productores agropecuarios a participar en la convocatoria para la adquisición de semilla de avena.

El apoyo consiste en la entrega de 100 kilogramos de semilla certificada de avena por hectárea, ya sea en costales de 50 o 25 kilogramos, con un máximo de tres hectáreas por productor. La Sedrae aporta 1,600 pesos por cada 100 kilogramos de semilla y el solicitante únicamente 400 pesos.

Isidoro Armendáriz, titular de la Sedrae, detalló que la semilla de avena se siembra en el ciclo agrícola otoño-invierno, próximo a iniciar, y es muy apreciada por su alto contenido de nutrientes como proteínas, carbohidratos y fibra, además de que, gracias a sus raíces profundas, la planta de avena forrajera mejora la absorción de nutrientes en las zonas de cultivo y reduce la necesidad de fertilizantes.

“Gracias a las lluvias, este año tenemos forrajes suficientes para el ganado, sin embargo la gobernadora Tere Jiménez quiere que nuestros productores siempre tengan alimentos nutritivos para sus animales, lo que al final de cuentas repercute en la buena calidad de la carne y la leche que consumimos”.

Detalló que las solicitudes para participar en la convocatoria se deben entregar de 9:00 a.m. a 14:30 p.m., en las siguientes ventanillas:

Ventanilla 1 (del 18 al 21 de Agosto)

Atención a productores de los municipios de Pabellón de Arteaga, San José de Gracia, Rincón de Romos, Tepezalá y Cosío.

En el Comité Estatal Sistema Producto Maíz, A.C., con domicilio en Los Conos (antiguas bodegas de la Conasupo), en la carretera Rincón de Romos a Tepezalá.

Teléfono (465) 955 74 57.

Ventanilla 2 (del 18 al 21 de Agosto)

Atención a productores del municipio de Asientos.

En las instalaciones del Salón de Usos Múltiples de la Delegación Villa Juárez, con domicilio en la calle Jesús Marmolejo No. 211 colonia Agua Nueva, en Villa Juárez, Asientos. Teléfono 496 101 00 53.

Ventanilla 3 (22, 25, 26 y 27 de Agosto)

Atención a productores de los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y San Francisco de Los Romo.

En las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), con domicilio en Avenida Adolfo López Mateos No. 1509 Oriente, fraccionamiento Bona Gens, Aguascalientes, Aguascalientes.

Teléfono 449 910 25 95, extensión 2594.

Ventanilla 4 (22, 25, 26 y 27 de Agosto)

Atención a productores del municipio de El Llano

En las instalaciones del Café La Hacienda, con domicilio en el bulevar Miguel A. Barberena Vega No. 113 colonia del Salto, C. P. 20330, Palo Alto, El Llano.

Teléfono 496 113 89 88.

Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en este enlace https://bit.ly/Avena2025/.

Para mayor información, comunicarse al teléfono 449 910 25 95, extensión 2594.