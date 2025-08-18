Mi Jardín de Flores

“Las mujeres tenemos derecho a pensar lo que nosotros queremos, no es que el marido nos diga: tú tienes que pensar esto, tú tienes que votar por esto, no. Las mujeres tenemos toda la libertad de decidir por nosotras mismas qué queremos. Y amamos a nuestras familias y amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros maridos, pero tenemos derecho a ser libres”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 17 de Agosto de 2025.

Suspendieron las Protestas por Compromiso de Pago

DESPUÉS de mes y medio de protestas, el señor gobernador David Monreal se dignó a negociar con los maestros y suspendieron las manifestaciones con la promesa de pagarles el aumento salarial retroactivo pactado.

-NO. HABÍA necesidad de paros y protestas, pues para eso son los acuerdos y convenios.

-SÍ, PERO eso es lo que no se le da al David, “El Holgazán” no sabe pactar, no sabe negociar, es un político chicharronero que ni siquiera le hace caso a “El Monris”, su hacedor, quien fue el que le impuso al Rodrigo Reyes Mugüerza “Gustavito”, en la Secretaría General de Gobierno, con funciones de “vicegobernador”, quien ha evitado que el barco se vaya a pique, aunque no ha dejado de hacer agua, pero ahí la lleva, a pesar de que mucha gente extraña al “RaTello” y grita insistentemente: “¡Tello, regresa, te perdonamos!”.

-PARECE mentira, pero es cierto, es mucha la gente que extraña a Alex, dicen que el Narizón” -al menos- te saludaba, pero “El Holgazán” ni eso, se cree la única coca-cola del desierto, está de “mírame pero no me toques”, anda muy pero muy mamón.

-SIEMPRE ha sido así de mamila, y más cuando anda en copas.

-¿NO ME diga que le gusta empinar el codo?

-SÍ, y es general. Platican que se ponía unas borracheras muy cañonas con Benjam ín Medrano Quezada: terminaban en cueros y, hasta intercambiaban calzones; eran verdaderas orgías las que vivan en tiempo de Feria, artista que le gustaba…¡papas, se la echaba!

-¿Y, CÓMO sabe tanto, doña Petra?

-¡UYYY MADRE Teresa, aquí en el Mercado Municipal todo se sabe, pero no nada más de “El Holgazán”, no, “El Monris” era tres veces más que el David, “El Monris” no se “comía” sólo no porque no se alcanzara, sino porque no se gustaba, aunque hay gente que dice que ni él mismo se escapó de su lujuria…

-NO INVENTE, doña Petra.

-NO INVENTO, se lo juro por esta…

-NO JURE en nombre de Dios en vano.

-PERDÓN, pero es un decir, pero le recuerdo que aquí una se entera de todo.

-DE VISITA estuvo unas horas en Zacatecas, Alessandra Rojo de la Vega, la aguerrida alcaldesa de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

-¿ES LA QUE derrotó a la señora Edna Catalina,hija de don Ricardo Monreal?

-ESA MERA, madre Teresa,por eso mismo el Miguel Varela externó que “Alessandra Rojo de la Vega, con quien hemos sido compañeros de lucha y de batalla, pues padecimos del mismo mal: los Monreal”.

NO DIJO nombres, pero pues la alcaldesa dé Cuauhtémoc, que por cierto gobernó “El Monris”, batalló muchísimo para ganar, incluso se manejó que sufrió un atentado, pues “el cartel de los Monreal quería desaparecerla”, según denunció la propia Alessandra.

LA BATALLÓ mucho la mujer, pues los Monreal le metieron mucho dinero y la Catalina daba por hecho de que iba a ganar y cuando supo que había perdido, cuentan que era un mar de lágrimas.

-ES QUE en la Ciudad de México, “El Monris” tiene fama de traidor, hasta se lo gritan en la calle, es muy antipopular, es diputado federal gracias al acuerdo que tuvo con la Dra. Sheinbaum, que pecó de generosa, pues “El Monris” se enfrentó con ella en varias ocasiones, pero una vez que ganó la Presidencia de Mexico, el de Plateros se puso de tapete a los pies de la Dra., es un oportunista besa pies, no tiene dignidad es un arrastrado ante el poder: ¡víbora!

-NO ERA así como gobernador, pero nomás se fue a radicar a Ciudad de México y comenzó a transformarse en “El Dr. Frankenstein” que es dándole vida a “El Holgazán”, él es su creador.

-HAY UNA película que se llama “Maldita Ciudad”, que habla muy mal de la capital del país, y sí, la Ciudad de México echó a perder a “El Monris”, tanto, que estuvo a punto de divorciarse de la María de Jesús, lo que hubiera acabado con la carrera pol ítica de “El Monris”, porque, como sea, la Marychuy ha sido un freno para sus excesos, ella es una gran mujer chapada a la antigua, muy de familia, muy de su casa.

-NO CABE duda de que aquí en el Mercado Municipal de Chakchihuites, se entera una de todo.

-UYYY, madre Teresa, si le platicara las andanzas de nuestros alcaldes…

-BUENO, yo me voy.Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.