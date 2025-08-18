Estamos Conformando la Policía Turística: Serrano

“Para Brindar Atención Especializada a Visitantes”

Por Miguel Alvarado Valle

El Municipio de Zacatecas conformará Policía Turística para reforzar seguridad en el Centro Histórico; operará en 2026 La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas trabaja en la conformación de una Pol icía Turística que brindará atención especializada a los visitantes del Centro Histórico.

El titular de la corporación, Gustavo Serrano Osornio, informó que se prevé que esta nueva unidad quede integrada y acreditada a mediados del próximo año.

Actualmente, 25 elementos se encuent ran en capaci tación inicial y, una vez concluida, recibi rán un curso especializado que les permitirá incorporarse de manera formal a esta unidad.

El secretario explicó que este cuerpo responde a la necesidad de contar con elementos preparados para garantizar seguridad y orientación a los turistas, sobre todo durante eventos masivos.

En otro orden de ideas, precisó que actualmente, la corporación municipal suma 196 elementos, aunque debería contar con 270 para cubrir la demanda total.

Pese a un déficit de alrededor de 70 efectivos, Serrano Osornio aseguró que la seguridad en la capital se atiende de manera eficiente, “el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad publica nos requiere 1. 8 policías por cada mil habitantes, por lo que el reclutamiento sigue abierto”.

El secretario reconoció que alcanzar la cifra ideal no es sencillo debido a los filtros de control y confianza, ya que de cada 10 aspirantes, solo dos o tres logran acreditar los exámenes. En este sentido, destacó la importancia de mantener una corporación confiable y depurada, aun cuando el proceso de integración sea más lento.

Finalmente indicó que la mayoría de los integrantes de la Policía Turística serán nuevos elementos, aunque algunos mandos con experiencia se sumarán para dirigir las acciones.