Ulises Mejía: Iniciamos Conformación de más de 71 mil Comités de Morena Para Fortalecer la Esperanza

Villa de Cos, Zacatecas. – Con éxito dio inicio el proceso nacional de conformación de los más de 71 mil Comités Seccionales en Defensa de la Transformación, que serán la base organizativa de Morena en todo el país.

En este marco, el militante de Morena y mentor del movimiento, Ulises Mejía Haro, reconoció el esfuerzo de todas y todos en la conformación del Comité Seccional en la comunidad de San Antonio de la Rosa, municipio de Villa de Cos, subrayando la importancia de la organización comunitaria como fundamento del fortalecimiento de la Cuarta Transformación.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por la Presidenta Luisa María Alcalde Luján, la Secretaria General Carolina Rangel Gracida y el Secretario de Organización Andrés Manuel López Beltrán, envió un mensaje a la militancia recordando que Morena no es únicamente un partido político, sino el movimiento de izquierda más grande de México, América Latina y uno de los más importantes del mundo, elegido por el pueblo para consolidar, por la vía pacífica y democrática, la transformación de la vida pública del país.

Durante su intervención, Ulises Mejía Haro resaltó que este proyecto no nació de la nada, sino que fue forjado por las luchas y sueños de generaciones pasadas.

Asimismo, destacó que, tras el respaldo de más de 35 millones de mexicanas y mexicanos en la elección más reciente, la militancia tiene la tarea de llevar la visión de prosperidad compartida y humanismo mexicano a cada rincón de la nación.

Ulises Mejía Haro subrayó que acompañar el liderazgo de la primera presidenta de México, la Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo, implica mantener a Morena activo en calles, plazas, hogares y comunidades, pues la verdadera defensa del proyecto no se gana solo en las urnas, sino a través de la conciencia, la memoria y la organización popular.

Los Comités Seccionales tendrán como tareas centrales: •Atender las necesidades de sus comunidades.

•Difundir los programas y logros de la Cuarta Transformación. •Distribuir el periódico Regeneración. •Impulsar la afiliación, promoción y defensa del voto. •Participar con entusiasmo en los procesos internos del partido.

Finalmente, se reiteró que cada comité debe ser un espacio de unidad, conciencia y amor por México, guiado por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, consolidando así el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Se invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la instalación de los demás comités seccionales a través del sitio oficial www.morena.org, donde podrá consultarse el calendario de integración. Este trabajo se llevará a cabo cada domingo hasta enero de 2026, con la participación abierta de todas y todos en este proceso de consolidación de Morena.