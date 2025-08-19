Mi Jardín de Flores

El Cártel de los Monreal

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Somos, digamos, persistentes, necios, necias en que el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de todo el país y lo podemos lograr gracias a ustedes, a los médicos, a las médicas del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, que es lo mejor que tiene el país y que dan siempre su vida para atender a los demás, eso lo demostraron durante la pandemia: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. -Lunes 18 de Agosto de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P. D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad. Que el Miguel le Preste al Raymundo al David

“DICEN que el Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial en Zacatecas, fue un éxito: estiman que diariamente hubo entre dos mil y dos mil 500 visitantes, sin contar a los invitados especiales; la ocupación hotelera, aseguran, fue de 80%.

-EL QUE se colgó la medalla por tal éxito, es Raymundo Moreno, quien tuvo el tino de organizarlo: vinieron desde el alcalde de McAllen, Texas, hasta el cónsul de Japón; los hoteles Santa Rita, Emporio, Baruky Quinta Real estuvieron llenos de turistas.

-SORPRENDE que, después de ocho años hayan vuelto a organizarlo y exitosamente, lo que demuestra que don Raymundo es conocedor del tema; don David debería de hablar con don Miguel Varela y pedírselo prestado para que le organice sus eventos, pues -hasta ahora- sus festivales han sido reverendos fracasos.

-Y TAL parece que el Le Roy nunca le encontrará “la cuadratura del círculo”, pues todos los eventos que ha organizado han fracasado: no da una, el cambio el Raymundo inició con el pie derecho: -NO CABE duda de que David está salado o es muy pen…tonto, porque nada le sale bien: ¿dónde quedaron los cuatro ejes tractores con los que prometió gobernar: ‘campo, minería, industrialización y turismo’, ya ni los menciona.

“EL CAMPO agoniza, la minería está estancada, la industrialización no existe y el turismo se mantiene distante. En síntesis, la llamada ‘Nueva Gobernanza’ es un reverendo fracaso.

-Y PA”ACABARLA de amolar, en las pasadas elecciones, el David no sólo pierde la capital del estado, sino su propio nido: el municipio de Fresnillo.

-ES QUE la gente ya está cansada, fastidiada, hostigada, de tanta monraleada, a donde quiera que mira hay un Monreal, Zacatecas parece un reino escriturado a los Monreal Ávila.

-NO EXAGERE, doña Petra.

-NO, NO exagero, el pastel, completito, está en poder de los Monreal.

-¡POR FAVOR!

-¿NO? Mire usted cómo está repartido el pastelote del Poder:

1.- DAVID Monreal, gobernador de Zacatecas.

2.- SAÚL Monreal, senador de la Rep ública.

3.- RICARDO Monreal, diputado federal, líder de la bancada morenista.

4.- SUSANA Monreal, consejera en el Consulado de México en San Antonio, Texas.

5.- RODOLFO Monreal, administrador de datos de la DTyPE de Sinaloa.

6.- ANA MARÍA Monreal, directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Zacatecas.

7.- EULOGIO Monreal, delegado de la SER en Aguascalientes.

8.- CATALINA Monreal, hija de ya saben quien, directora del INAES.

MAS CIENTOS de tíos, sobrinos y demás familiares en cargos menores en todo el gobierno estatal y federal, como el Omar Carrera Pérez, sobrino de la MaryChuy, esposa de “El Monris”, que trabaja en el “desgobierno” de David Monreal como subsecretario de Concertaci ón y Atención Ciudadana, a quien ya se le calentó la pichancha y quiere ser candidato de Morena a la alcaldía de Fresnillo.

-¡SANTO Dios, es tardísimo y yo con tantos pendientes por hacer.

BUENO, me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe.