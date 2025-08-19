Inauguran en Guadalupe la Oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral

“Con el Objetivo de Acercar los Servicios”

Por Miguel Alvarado Valle

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inauguró este lunes su nueva oficina de representación en Zacatecas, ubicada en Guadalupe, con el objetivo de acercar los servicios de conciliación y registro a las y los trabajadores de la entidad.

El evento contó con la presencia de autoridades federales, estatales y municipales, quienes coincidieron en que este espacio representa un avance en el acceso a la justicia laboral y en la consolidación de la democracia sindical.

Durante la ceremonia, la coordinadora general territorial del Centro Federal, Dulce María de Guadalupe Saavedra, destacó que el propósito de esta reapertura es garantizar que los derechos de las y los trabajadores se ejerzan con transparencia, imparcialidad y prontitud.

Subrayó que la conciliación es hoy la vía más eficaz para resolver los con􀃀ictos laborales, privilegiando el diálogo sobre los litigios prolongados. Por parte del estado y el municipio estuvieron presentes el secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, en representación del gobernador David Monreal, y el alcalde de Guadalupe, José Saldívar Alcalde.

El presidente municipal de Guadalupe reconoció la instalación de esta oficina como una inversión pública estratégica que fortalecerá la atención laboral en un contexto de crecimiento económico para el municipio.

Señaló que proyectos en construcción, como el Hospital Regional y desarrollos habitacionales, requieren de un marco laboral sólido para que asegurar empleos dignos y certeza en las relaciones laborales.

En su intervención, Jorge Miranda Castro afirmó que la apertura de este centro se suma a los esfuerzos del Gobierno del Estado para garantizar empleos formales y generar condiciones de confianza tanto para las y los trabajadores como para las empresas.

Agregó que una justicia laboral eficiente favorece el clima de inversión y dinamiza la economía local, al brindar certidumbre en los procesos sindicales y en la resolución de con􀃀ictos.