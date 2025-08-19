Invitan a la Tercera Edición de la Carrera La Batalla de Bracho

“Inscripción , 250 Pesos por Persona”

Por Miguel Alvarado Valle

Este lunes, el senador Saúl Monreal Ávila, reiteró la invitación a la tercera edición de la carrera atlética “La Batalla de Bracho”, que se realizará el próximo domingo 24 de agosto a las 7:30 de la mañana en las Lomas de Bracho.

En la conferencia de prensa lo acompañaron Rafael Flores López, presidente de la mesa directiva de la Cofradía de San Juan Bautista; Martín Gerardo López Carrillo, responsable de la organización de la carrera, y el diputado Martín Álvarez Casio.

La competencia contará con recorridos de 5 y 10 kilómetros y se espera la participación de alrededor de 800 corredores provenientes de Zacatecas y otros municipios.

El organizador, Martín Gerardo López, informó que quedan pocos números disponibles, por lo que convocó a atletas, clubes y equipos a inscribirse a la brevedad.

Recordó que esta carrera forma parte de las actividades previas a las Morismas de Bracho, que este 2025 cumplen 201 años de historia. En su intervención, Rafael Flores agradeció el apoyo del senador a la Cofradía de San Juan Bautista y resaltando el interés por dar mayor realce a este evento deportivo.

Por su parte, Saúl Monreal señaló que la carrera busca fomentar la actividad física y la convivencia familiar, además de fortalecer el arraigo de las tradiciones locales.

Recordó que la edición anterior fue un éxito y confió en que este año se repita la buena respuesta de la ciudadanía, incluso adelantó que participará aunque sea trotando o caminando, con el fin de motivar la integración comunitaria.

Las inscripciones tienen un costo de recuperación de 250 pesos y pueden realizarse en Kia Bernardez, Grupo divierte, en Corre en Zacatecas o directamente con el organizador al teléfono 492 544 45 37, además informaron que habrá categorías para hombres y mujeres en libre, máster y veteranos.

Finalmente, Monreal Ávila reiteró su llamado a la ciudadanía a sumarse a este evento que conjuga deporte, tradición e identidad popular.