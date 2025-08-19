C5i Refuerza Acciones Para Proteger a la Ciudadanía de Llamadas de Engaño

Tu Denuncia Hace la Diferencia

Puedes reportar al 911 o al 089 de forma anónima. También puedes enviar un mensaje vía WhatsApp a la Policía Cibernética al 449 346 23 41.

Después de realizar el reporte, consulta la página https://c5i.aguascalientes.gob.mx/sistemas/extorsiones, donde se registrará el número telefónico denunciado.

El Gobierno del Estado, a través del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), trabaja las 24 horas para protegerte y a tu familia de llamadas de engaño.

La directora del C5i, Michelle Olmos Álvarez, dio a conocer que cada vez que alguien reporta una llamada de engaño al 911 o 089, el número es registrado en un padrón que contiene números que han sido utilizados para realizar llamadas con estas características; este padrón es público y cualquiera puede consultarlo a través del portal: https://c5i.aguascalientes.gob.mx/sistemas/extorsiones.

Explicó que en las llamadas de engaño, las personas suelen presentarse con un nombre falso, piden que no cuelgues e intentan asustarte diciendo que tú o tu familia están en peligro. A veces usan voces distorsionadas o con interferencia y buscan presionarte para que actúes rápido y hagas depósitos o transferencias.

Por lo anterior, hizo las siguientes recomendaciones: No compartas información personal con desconocidos por teléfono o redes sociales; evita publicar datos personales o privados de ti o de tus seres queridos en internet; verifica la autenticidad de páginas o vendedores antes de comprar en línea, y no hagas caso de llamadas en donde te digan que ganaste un premio, sobre todo si te piden datos personales.

Señaló que, en caso de recibir una llamada sospechosa, es importante mantener la calma, colgar inmediatamente y reportar al 911 o al 089. También puedes enviar un mensaje vía WhatsApp a la Policía Cibernética al 449 346 23 41.

Recuerda que tu denuncia hace la diferencia.