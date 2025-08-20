Mi Jardín de Flores

¿Cuándo Acabará el Favoritismo en la UAZ?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Por la Madre Teresa de Chalchihuites “Somos, digamos, persistentes, necios, necias en que el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de todo el país y lo podemos lograr gracias a ustedes, a los médicos, a las médicas del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, que es lo mejor que tiene el país y que dan siempre su vida para atender a los demás, eso lo demostraron durante la pandemia”: Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

CHALCHIHUITES, ZAC. – Martes 19 de Agosto de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

¿Cuándo se Acabará el Favoritismo en la UAZ?

LA DOCENTE de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Elena de la Torre Vanegas, bloqueó los accesos a la Unidad Académica Preparatoria Extensión II en Guadalupe, en protesta porque le quitaron 10 horas de trabajo al contrato previo de 40 horas, así es que recibirá sólo 75%’de lo pactado.

-SIEMPRE ha sido así: ahí también hay un cártel universitario, al estilo Monreal que se niega a desaparecer: ‘Favoritismo’, le dicen, y está muy arraigado.

-PUES QUÉ gachos, yo estoy de acuerdo en que los Monreal, son unos gañanes, pero las autoridades de la UAZ no tienen por qué comportarse igual, ojalá y el próximo rector, Angel Román Gutiérrez, que deberá tomar posesión el próximo 6 de septiembre, acabe con todos esos vicios.

-ERRADICAR el ‘favoritismo’ en la máxima casa de estudios es imposible, quien llega ejerce un poder muy grande que, incluso, hace temblar al propio gobierno, como le sucedió a ‘El RaTello’, cuando miles de estudiantes marcharon y atiborraron Plaza de Armas, mentándole la madre al Narizón:

‘DIME TELLO, dime Tello dónde estás, dónde estás, chingas a tu madre chingas a tu madre, donde esté, donde estés…’.

“A SIDO la manifestación más tumultuosa que he visto en mi vida, eran miles y miles de estudiantes de la UAZ, que se manifestaron por la cobarde violación y asesinato de la estudiante de prepa Cinthia Nayeli Vázquez de 16 años; recuero que ‘El RaTello’ estaba espantado ante el fuerte reclamo de miles de gargantas que exigían justicia:

‘YO NO tengo problemas -dijo el entonces gobernador- ‘yo no la maté’.

-QUÉ declaración tan desafortunada.

-DE TAN asustado que estaba, se le chspotió y esa frase está escrita en la historia de ‘El Narizón Tello’, es célebre.

-POR CIERTO que ese asesinato quedó impune.

-HASTA ahorita, pero no hay crímenes sin castigo: hay un Dios qe todo lo ve… y llegará el día, no tengan la menor duda.

-CASI cuatro años sin ‘El RaTello’, ¿alguien lo extraña?

-NO, LA verdad, no Ojalá y no regrese, se lo regalamos a los queretanos, dicen que sigue radicando en Querétaro.

-OTROS dicen que radica en la Ciudad de México, en un departamento de Polanco que le costó 10 millones de pesos, cuando lo compró siendo senador de la República.

-PUES que siga en donde esté, aquí se respira mejor sin su presencia; la que sí me caía bien era la Cristina, muy lépera, muy mal hablada, pero caía bien y era muy trabajadora, lo que sea de cada quien, ¿recuerdan cuando dijo que ella le ganaría a cualquiera si decidiera ser candidata a gobernadora?

-SÍ, como no, ella contestó: ‘A todos me los chingo’, jajaja…a mí me hacía reír bien mucho.Ella movía al ‘RaTello’, porque él era muy quedado; y le gustaba la lana, eso se veía a leguas.

-HAY quien asegura que quien defraudó al Patronato. de la Feria de Zacatecas (Febaza), fue doña Cristina, no don Benjamín, quien siempre ha sostenido que él no firmó nada y, por lo tanto, él no manejó un peso del presupuesto de la Fenaza.

-PERAS o manzanas, pero para el David el autor del fraude de 60 millones 100 mil pesos, es Benjamín Medrano Quezada, su viejo amigo de correrías y amoríos.

-¿EN dónde andará el Benjamín?

-ESA ES la pregunta de los 64 mil pesos, ya ni en su Facebook postea.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.