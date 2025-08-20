Peña Exige que Reyes Mugüerza se Disculpe

“No Estamos Atrás de las Manifestaciones Contra Monreal”

Por Miguel Alvarado Valle

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Carlos Peña Badillo, exigió este martes una disculpa pública al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, luego de que éste acusara que personalidades priístas estarían detrás de las manifestaciones y paros realizados por docentes en Zacatecas.

En conferencia de prensa, Peña Badillo calificó estas declaraciones como irresponsables, carentes de veracidad y un intento de desviar la atención de las verdaderas demandas del magisterio.

El dirigente priísta mencionó que las y los maestros han dejado en claro que sus protestas responden a la exigencia de derechos laborales, particularmente al corrimiento de plazas, y no a intereses partidistas.

Subrayó que resulta preocupante que un funcionario estatal intente ponerle tintes políticos a una lucha sindical legítima, en lugar de atender los reclamos mediante el diálogo y la negociación, “que minúscula, que poco criterio y que falta de razonamiento ponerle tintes políticos a las luchas sindicales”.

“Qué pena que en lugar de mandarlos llamar y atenderlos con diálogo, desde el gobierno estatal se lance la amenaza de que se va a llevar hasta las últimas consecuencias, incluso legales, el derecho a manifestarse”, comentó.

Si bien reconoció que los paros y bloqueos pueden generar molestias a la población, afirmó que corresponde al gobierno estatal dar soluciones de fondo y no descalificar a quienes ejercen su derecho.

Asimismo, Peña Badillo sostuvo que el PRI respeta y respalda las manifestaciones legítimas de maestros, productores, trabajadores de la salud y del sector agropecuario, pues representan causas sociales que no deben manipularse políticamente.

“Pero el PRI no es ni agitador, ni promotor de ninguna situación que altere las condiciones de gobierno en el estado de Zacatecas. Estas manifestaciones son luchas legítimas que no tienen que ver con ningún instituto político”, subrayó.

Finalmente, reiteró la exigencia al secretario general de Gobierno para que se disculpe públicamente por haber señalado al PRI como responsable de las protestas.