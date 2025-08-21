Mi Jardín de Flores

Saúl no Será Candidato de Morena, lo Prohiben los Estatutos del Partido

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“LA SALIDA de Israel Vallarta, despu és de 20 años en prisión, debió ser un punto de infl exión para el país.Pero no lo fue.El actual fi scal Alejandro Gertz Manero declaró: “El hecho de que Vallarta haya salido libre no signifi ca que no haya víctimas”, una frase que sembró dudas sobre su inocencia y desvió la atención de lo verdaderamente importante: la inocencia en prisión como una deuda pendiente del Estado mexicano.Porque lo urgente no es discutir si Vallarta regresa o no a la cárcel, sino preguntarnos cuántas personas inocentes siguen tras las rejas, invisibles, víctimas de un sistema que fabrica culpables’: Saskia Niño de Rivera Cover, activista, creadora de contenido.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Miércoles 20 de Agosto de 2025.Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador.Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha.Amén.P.D.Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa además de la corrupción y la impunidad.

Arrasan Morena y el Ulises

MUY REVELADORA la encuesta de Statistical Research Corporation: Morena y el joven diputado federal, Ulises Mejía Haro, encabezan las preferencias para la gubernatura 2027-2033, ¿qué les parece?

-LO QUE se me hace extraño es que no aparezca el Saúl Monreal, que anda muy acelerado, diciendo que él va a ser el sucesor de su hermano David.

-NO APARECE en las encuestas porque los estatutos de Morena prohiben que un hermano del gobernador en turno sea candidato, para así evitar el nepotismo, y en esto hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum está de acuerdo, por lo que recomienda que se respeten los estatutos; es por eso que en esta encuesta no aparece el Saúl, está vetado por los propios estatutos de Morena.

-PERO EL llamado ‘cachorro’ de los Monreal está aferrado, ha dicho que a él no le interesa lo que diga Morena, ni lo que diga la Presidenta Sheinbaum, que si la gente se lo pide, él se lanza para suceder a su hermano David, está como poseído.

-PUES PECA de soberbio, porque hasta la Presidenta, que está muy bien informada, dice que la gente no votaría por los familiares del gobernador en turno, pues ya no quiere nepotismo, tendrán que esperarse que pase un sexenio.

-ES CORRECTO, pero el Saúl está aferrado, obsesionado, dice que él no se debe a Morena, ni a la Presidenta, que él se debe a la gente y que si la gente lo quiere de gobernador, él será gobernador.

-REITERO: peca de soberbio, que le cale y se convencerá de que la Presidenta tiene toda la razón, la gente no quiere más nepotismo, entonces que no le busque cinco patas al conejo, que se espere un sexenio y que luego busque su sueño dorado, se vale soñar, sólo que la gente ya no quiere saber nada de los Monreal, incumplieron, quedaron mal.

-LA GENTE está con Morena, porque ningún otro partido la ha apoyado tanto como el partido de López Obrador.

-CIERTO, lo malo es la gente que se cree dueña del partido: esa le hace mucho daño: en Ciudad de México no quieren a los Monreal, de ‘traidores’ no los bajan, por eso Alejandra Rojo de la Vega derrotó a la Catalina Monreal, hija de ‘El Monris’, que no pudo recuperar la alcaldía de Cuauhtémoc, de Ciudad de México, y se agarró a llore y llore su derrota.

-CON ÉL David en el gobierno, a Zacatecas le ha ido muy mal, pues hoy resulta que hasta bajó la producción de plata, yo no recuerdo cosa igual en mi vida, ahora sí que con David nos cagó el loro, o nos cayó el chahuistle: cuatro años pésimos, pero los Monreal hasta con hotel lujosísimo resultaron en la capital del país.

-Y ESTÁ de pelos, se llama hotel ‘Casa Prim’, pero cuesta un.ojo de la cara hospedarse ahi, bueno, para uno que está jodido, porque según en internet, hay habitaciones de hasta 4,309 pesos la noche.

-¡SANTO DIOS, es carísimo!

-ES UN HOTEL para gente rica muy fi fí, es mucho dinero, con 4,309 pesos compro cama y colchón nuevos; no cabe duda de que dinero, llama dinero.

‘Gustavito’, vio Moros con Tranchete

-EL RODRIGO Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, encontró en Carlos Peña, presidente estatal del PRI y diputado local, el chivo expiatorio perfecto para culparlo de las constantes protestas ciudadanas en contra del mal gobierno del David Monreal.

-PERO hoy el diputado Peña lo desmiente, asegura que Rodrigo Reyes miente y le exige que se disculpe, porque ‘que poco criterio y que falta de razonamiento ponerle tintes políticos a las luchas sindicales; qué pena que en lugar de mandarlos llamar y atenderlos con diálogo, desde el gobierno estatal se lance la amenaza de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, incluso legales, el derecho de manifestarse”.

“NO CABE duda de que el espíritu de Díaz Ordaz, anida en el subconsciente del Rodrigo Reyes, “Gustavito”, autor intelectual de la golpiza y encarcelamiento de mujeres del 8M, que no se nos olvide.

-PUES SÍ, yo no sé por qué busca culpables, si es el propio gobernador David Monreal, que provoca las manifestaciones de protesta por su mal manejo como gobernador.

-DEFINITIVAMENTE, si buscan a un culpable, es el propio David Monreal.

-ES CORRECTO.