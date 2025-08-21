El Miércoles Ciudadano Impulsado por Miguel Varela Llega con Atención Cercana a la Colonia CNOP

El programa Miércoles Ciudadano, impulsado por el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, se ha consolidado como un éxito rotundo en la capital. La iniciativa busca llevar los servicios de la administración pública directamente a las colonias, ofreciendo una atención personalizada, cálida y cercana a los ciudadanos.

Cada semana, distintas dependencias del Ayuntamiento se trasladan a diferentes puntos de la ciudad para escuchar y atender las necesidades de la población. Áreas clave como el DIF municipal, la dirección de Seguridad Pública, Desarrollo Económico y otras, están presentes para brindar asesoría, apoyo social y solucionar peticiones de quienes más lo necesitan.

Este acercamiento ha sido recibido con gran entusiasmo por los habitantes de Zacatecas, quienes valoran la oportunidad de interactuar directamente con sus autoridades.

Esta semana, la jornada se llevó a cabo en la colonia CNOP con una gran afluencia de personas. Los vecinos de la zona acudieron para realizar trámites, recibir orientación y plantear sus inquietudes a los funcionarios. El ambiente fue de colaboración y cercanía, reflejando el compromiso del gobierno municipal por construir una administración accesible y al servicio de la gente.

El alcalde Miguel Varela ha destacado que el objetivo principal del Miércoles Ciudadano es romper las barreras burocráticas y asegurar que todos los zacatecanos, sin importar su ubicación, tengan acceso a los servicios y el apoyo que merecen.

Con cada jornada, el programa fortalece el vínculo entre el gobierno y la ciudadanía, demostrando que la atención a la gente es la prioridad de esta administración.