Calvillo es el Primer Pueblo Mágico del Bajío en Sumarse al Programa Avanzamos por México

El Municipio Será Punta de Lanza en la Región

El objetivo es implementar herramientas digitales para que los comercios acepten pagos electrónicos y brindar cursos de educación financiera y promoción turística.

Esta estrategia busca fortalecer a todos los Pueblos Mágicos del país.

Sabemos que, cuando hay turismo, hay derrama económica: TJ.

Desde el municipio de Calvillo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación del programa “Avanzamos por México”, cuyo objetivo es implementar herramientas digitales para que los comercios acepten pagos electrónicos, además de brindar cursos de educación financiera y promoción turística en sucursales BBVA, dirigidos especialmente a los Pueblos Mágicos.

Cabe destacar que Calvillo será punta de lanza al convertirse en el primer Pueblo Mágico del Bajío-Occidente en sumarse a este programa y el cuarto a nivel nacional. Este proyecto es impulsado por la Secretaría de Turismo federal y BBVA, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Municipio de Calvillo.

“Sabemos que, cuando hay turismo, hay derrama económica. La mayoría de las personas ya utiliza tarjeta para realizar sus compras, y eso les permitirá brindar una mejor atención. Desde la administración estatal, seguimos capacitando al sector turístico y les brindamos todo el apoyo para su crecimiento”, dijo la gobernadora a los presentes.

El director general de Gestión Social de Destinos de la Sectur de México, Marte Luis Molina Orozco, señaló que esta estrategia busca fortalecer a todos los Pueblos Mágicos del país.

“Los quiero invitar a que aprovechen esta alianza estratégica con BBVA. Me siento muy orgulloso de que todo Aguascalientes esté entrando en el tema de la digitalización, y el hecho de que la gobernadora esté aquí habla de su compromiso con los prestadores de servicios turísticos”, expresó Molina Orozco.

Mauricio González López, secretario de Turismo de Aguascalientes, destacó la importancia de generar alianzas con el sector privado y el Gobierno Federal para fortalecer el turismo. “Nuestra misión es apoyar a todo el gremio y a los prestadores de servicios turísticos”, apuntó González López.

Alejandra García Gutiérrez, directora de la Oficina de Banca de Gobierno de BBVA, señaló que la estrategia “Avanzamos por México” impulsa principalmente el desarrollo económico, la inclusión financiera y el crecimiento del turismo en las comunidades.

“En BBVA estamos convencidos de que el futuro de México se construye trabajando juntos, instituciones, sector privado y sociedad. Hoy renovamos este compromiso para seguir avanzando con paso firme hacia un país más próspero”, afirmó García Gutiérrez.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, reconoció el respaldo de la gobernadora, destacando su visión municipalista que ha sido una de las características de su administración.

“Desde este gobierno mantenemos el compromiso de seguir trabajando para conservar a Calvillo como el Pueblo Mágico más visitado de la región, mediante una intensa promoción de nuestro patrimonio cultural y artístico, grandes atractivos naturales, exquisita gastronomía y, por supuesto, las condiciones de seguridad y tranquilidad que ofrecemos a todos los turistas”, resaltó Romo Urrutia.

En el evento que se desarrolló en el Hotel La Gloria de Calvillo, también estuvieron presentes Verónica Ballín de Luna, secretaria de Turismo y Cultura de Calvillo, y Azael López Tello, secretario de Desarrollo Económico y Rural de Calvillo.