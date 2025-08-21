Inaugura Tere Jiménez Nueva Estancia Para Adultos Mayores en Jesús María

“En Aguascalientes Cuidamos a Nuestros Gigantes de Vida”

Tiene la capacidad para atender a 100 abuelitas y abuelitos; recibirán atención médica y alimentación nutritiva, además de acceso a actividades físicas y recreativas.

Creamos estos espacios con mucho cariño y amor para todos nuestros adultos mayores: Tere Jiménez.

Se ubica en la calle Guadalupe Victoria No. 609, colonia las Palmas; brindará servicio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

En el marco del Mes del Adulto Mayor, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró una nueva Estancia de Día para Adultos Mayores en el municipio de Jesús María, con lo que se amplían los servicios que ofrecen estos espacios, en beneficio de más personas.

“En Aguascalientes cuidamos a nuestros gigantes de vida: hombres y mujeres que con sus manos construyeron hogares, comunidades y sueños; personas que hoy nos inspiran con su fuerza, sabiduría e historias; por eso creamos estos espacios con mucho cariño y amor para todos ustedes”, les dijo la gobernadora.

Tere Jiménez reiteró su apoyo a este sector de la población y aseguró que seguirá impulsando programas y acciones que favorezcan su desarrollo integral, como la creación de espacios como el que hoy se puso en marcha, en donde las y los adultos mayores reciben atención médica gratuita y alimentación nutritiva, además de que tienen acceso a actividades físicas, recreativas y de convivencia.

Al respecto, la directora general del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores (IAPAM), Ma. de Jesús Ramírez Castro, detalló que la Estancia de Día para Adultos Mayores de Jesús María tiene la capacidad para atender a 100 abuelitas y abuelitos; dijo que se ubica en la calle Guadalupe Victoria No. 609, en la colonia las Palmas, y brindará servicio de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Es un espacio para que se sientan como en casa, rodeados de cuidado, alegría y compañía; es un lugar donde podrán seguir creando amistades y momentos felices, porque para la gobernadora Tere Jiménez, nuestros adultos mayores siempre estarán en el centro de nuestras prioridades, por ello trabajamos con el corazón para que puedan disfrutar plenamente esta etapa de su vida”, aseguró.

En el evento inaugural también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; César Medina Cervantes, presidente municipal de Jesús María; Silvia de la Cruz, presidenta del DIF municipal de Jesús María; la diputada local Laura Ponce Luna; y Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado.