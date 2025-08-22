La Capital y el Banco de Alimentos Suman Esfuerzos en Favor de las Familias Zacatecanas

Con la finalidad de fomentar actividades asistenciales y de beneficencia social alimentaria a favor de la ciudadanía, el alcalde Miguel Varela, a través de DIF capital, firmó un convenio de colaboración con Juan Carlos Cassale Sánchez, Presidente de la asociación civil Banco de Alimentos de Zacatecas.

En este importante evento también estuvieron presentes Karla Estrada, Presidenta Honorífica de sistema municipal DIF Zacatecas; Sarahid López Falcón, directora del Banco de Alimentos Zacatecas; Mitzia Peláez, directora de DIF capital; y Filiberto Hernández Vanegas, dirección Jurídica del municipio; quienes plasmaron su firma en este convenio que fortalece lazos y refleja el compromiso de trabajar por el bienestar de las familias.

El alcalde Miguel Varela, destacó que se continuarán fortaleciendo alianzas para trabajar coordinadamente con la finalidad de que estos apoyos alimentarios lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan y beneficiar a los grupos más vulnerables de la capital y sus comunidades, para garantizar el acceso a una alimentación nutritiva.

Por su parte, la Presidenta Honorífica de DIF capital, Karla Estrada, destacó que con esta acción conjunta se reafirma el compromiso de seguir trabajando para que estos apoyos alimentarios sean entregados a los habitantes del municipio con mayor necesidad alimentaria y rezago económico, buscando en todo momento contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Indicó que “gracias a esta unión de esfuerzos, voluntades y corazón con el Banco de Alimentos de Zacatecas podemos llegar a más hogares con estos apoyos que brindan seguridad alimentaria para las familias.

Asimismo, resaltó que “bajo la visión del alcalde Miguel Varela se seguirán estrechando alianzas para implementar programas y acciones sociales que benefician a quienes menos tienen en la construcción de un Zacatecas más saludable y limpio que nunca”.