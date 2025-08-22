No hay Fecha Para el Arranque del Semestre de Agronomía en la UAZ

La Grilla Mantiene la Pausa

Por Nallely de León Montellano

El arranque del semestre en la Unidad Académica de Agronomía de la UAZ sigue en pausa. A una semana de que el personal docente detuvo actividades, el conflicto laboral permanece sin solución y mantiene en la incertidumbre a decenas de estudiantes que aún no saben cuándo iniciarán clases.

De acuerdo con Amanda Erika Camarillo Corona, delegada sindical, las autoridades universitarias —tanto la administración saliente como la entrante— han evadido la lectura de las cargas de trabajo y no han convocado al Consejo de Unidad, órgano responsable de validar las asignaciones.

Esta omisión, dijo, deja en suspenso no solo los derechos de los maestros, sino también el desarrollo académico del alumnado.

Los docentes denunciaron además la existencia de contrataciones irregulares, pues aseguran que familiares de los directivos ocupan plazas como profesores sin cumplir con el perfil profesional ni con los procesos de evaluación establecidos en el contrato colectivo. Para el gremio, esta práctica precariza la enseñanza y erosiona la confianza dentro de la institución.

La tensión creció este jueves cuando la dirección cerró las instalaciones y colocó los horarios de clases pese a que las cargas no han sido aprobadas, medida que los inconformes calificaron como un acto de imposición.

Ante este panorama, el llamado del personal sindicalizado es a abrir un espacio de diálogo formal a través del Consejo de Unidad. Consideran que solo así se podrá garantizar una solución justa que respete los derechos laborales y, sobre todo, que permita a los estudiantes retomar sus actividades académicas sin mayor retraso