Aguascalientes se Coloca Entre los Estados Líderes en Acceso a Internet Gratuito con más de 2,100 Puntos

En Beneficio de Miles de Familias

Aguascalientes ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en acceso a internet en viviendas, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025.

Desde la administración de Tere Jiménez se han impulsado diversas acciones para que todas y todos puedan contar con este servicio.

En Aguascalientes, garantizar el acceso gratuito a internet es una de las prioridades de la gobernadora Tere Jiménez; muestra de ello, es que el cien por ciento de los camiones urbanos, las Casas del Bien Común y las escuelas de educación básica cuentan con este servicio, en beneficio de miles de familias en todo el estado.

Ramiro Pedroza Márquez, titular de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital (Sigod), indicó que ya existen más de 2,100 puntos con internet gratuito, distribuidos en todos estos espacios, así como en plazas, jardines, centros de salud, hospitales y bibliotecas.

Además, señaló que el estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en acceso a internet en viviendas, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2025, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Desde la administración de la gobernadora se han impulsado diversas acciones para que todas y todos puedan contar con este servicio, facilitando el estudio, el trabajo y la conexión digital desde cualquier parte del estado”, destacó.

Señaló que es importante seguir acercando este tipo de servicios a los aguascalentenses, ya que con ello se garantiza un acceso equitativo a la tecnología para todos los habitantes de los diferentes municipios.

Finalmente, detalló que para conectarse en espacios públicos sólo es necesario seleccionar la red “Wifi Gratis Gobierno del Estado”; en el caso de los camiones urbanos, la red disponible es “YOVOY_GIGANTE_AGS”.